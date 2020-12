Mette F: Første vaccinationer måske før 27. december

Måske kan de første corona-vaccinationer gives inden 27. december, siger statsminister Mette Frederiksen til TV2:

- Det flytter sig ekstremt hurtigt. Vi håber på en godkendelse indenfor ganske få dage, og hvis alt går vel, er vi i gang med vaccinere ganske kort derefter, siger hun:

- Selvom jeg er stor tilhænger af koordination på europæiske plan, så skal vaccinen køres ud og distribueres i det øjeblik, den rammer dansk jord, siger hun.

Men hvad er egentlig de sundhedsfaglige begrundelser for, at nogle lande skal vente på andre, så alle kan starte samtidig?

Det har Ekstra Bladet forsøgt at få et svar på i Kommissionen, hvor vi har spurgt talsmand for Kommissionen Stefan de Keersmaecker.

- Formanden vil gerne sende en klar besked om, at vi har været i samme båd fra starten, så lad os også blive i samme båd hele vejen igennem, siger han.

- Men hvad er de sundhedsfaglige begrundelser for, at det skal ske på samme dag i alle lande?

- Idéen er at sende en besked om, at vi vil komme denne virus til livs så hurtigt som muligt og samtidig understrege, at vi har stået sammen om det her fra starten, og at vi vil blive ved med at stå sammen, indtil det er slut.

- Så der er ikke sundhedsfaglige begrundelser?

- De sundhedsfaglige begrundelser er den generelle, som jeg lige har nævnt, siger Stefan de Keersmaecker.