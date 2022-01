Mette F: Ingen problemer med Bramsen

Trods flere meldinger fra Forsvaret om manglende tillid til forsvarsminister Trine Bramsen (S), så afviser statsministeren, at der er et problem

Der er intet problem her

Sådan var meldingen fra Mette Frederiksen, da Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen, spurgte ind til de mange historier om, at Forsvaret ingen tillid har til Trine Bramsen

- Der har i lang tid været udtryk manglende tillid fra Forsvaret. Nu står vi midt i en meget alvorlig situation, så er det ikke et problem, at store dele af forsvaret har et problem med ministeren?

- Jeg oplever, at der er et godt samarbejde, og selvfølgelig har jeg tillid til forsvarsministeren, lød svaret fra Mette Frederiksen.

Joachim B. Olsen prøvede igen for at få et mere konkret svar på, om det virkelig var helt problemfrit, at landets forsvarsminister ikke har fuld opbakning fra Forsvaret. Der gik papegøje i den og svaret var det samme fra statsministeren. Fuld tillid.

Både tidligere forsvarschefer og soldaternes fagforening har offentligt kritiseret forsvarsministeren, men det ser statsminister Mette Frederiksen intet problem i. Også selv om vi står i den mest alvorlige krise siden Den Kolde Krig.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen præsenterede Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi på et pressemøde på Marienborg. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Reel risiko for krig

Mette Frederiksen og co. præsenterede mandag deres nye strategi for den danske udenrigs- og sikkerhedspolitik i kølvandet på de ulmende spændinger mellem Rusland og Ukraine.

- Der er en reel risiko for krig på europæisk jord, og der vil vi selvfølgelig hjælpe vores venner fra Ukraine. Vi vurderer, at denne her situation er mere alvorlig en Balkan-krigen. For Rusland udfordrer Vesten, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Derudover lagde hun vægt på, at det er afgørende, at Danmark forbliver en nær allieret med USA og påtager sig rollen som verdens tillidsmand.

- Lige nu ser vi en meget bekymrende situation mellem Rusland og Ukraine. Den mest alvorlige krise siden den kolde krig, siger Mette Frederiksen fra Marienborg og fortsætter:

- Alle udfordringer viser os især en ting. Nemlig at vi kun kan forsvare Danmarks sikkerhed, hvis vi engagerer os i den verden, der omgiver os. Også når det er svært. En central del af strategien er derfor, at Danmark skal være klar til at tage ansvar, sagde Mette Frederiksen og fortalte samtidig, at de er klar til at bruge flere penge på forsvaret fremover.