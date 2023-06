Mette F: Ingen skuffeplaner om bededagen

Socialdemokratiet havde klare beregninger for at afskaffe en helligdag INDEN folketingsvalget, men gik først ud med planerne efter. Hvorfor det?

Danskerne fik intet at vide: Statsministeren afviser at have skuffeplaner, selvom skufferne var fulde af beregninger om nedlæggelsen af en helligdag

Der er intet at komme efter.

Anders Fogh gjorde ordene berømte i sin tid som statsminister - men Mette Frederiksen burde faktisk kopiere dem.

For selvom det er kommet frem, at den socialdemokratiske ét-parti-regering få uger inden valgkampen undersøgte muligheden for at afskaffe en helligdag med en myriade af forespørgsler til embedsfolkene i Finansministeriet, så fastholder hun, at bededagens exit først kom på bordet under regeringsforhandlingerne.

Der var derfor ingen skuffeplaner, som hun holdt sin kæft med i valgkampen. Det siger hun fredag på Folkemødet, da Ekstra Bladet spørger hende.

- Vil du fortælle danskerne i dag, hvorfor du ikke fortalte i valgkampen om de skuffeplaner om at nedlægge store bededag, som I tydeligvis havde som afsløret af Børsen?

- Der er ikke afsløret noget af Børsen, beklager. Vi har ikke haft nogen skuffeplaner. Der er lavet beregninger om rigtigt meget i den gamle regering. Det er en del af det at være regering at prøve nogle forskellige ting af.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

- Vi havde ikke nogen planer om at afskaffe en helligdag, det var noget, som opstod som en del af regeringsforhandlingerne.

- Jeg synes, det er rigtigt. Det vil jeg gerne gentage i dag. Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, så selvom vi har en stærk dansk økonomi og et godt velfærdssamfund, så er der store opgaver foran os. Der skal vi give et større bidrag på arbejdsmarkedet, siger hun.

Mette Frederiksen fastholder i samme moment, at det er utroligt vigtigt, at danskerne aldrig får at vide, hvem der i det lukkede rum fandt på at nedlægge bededagen.