Mette F: - Jeg beklager dybt

Statsminister Mette Frederiksen måtte besvare helt andre spørgsmål end planlagt til et pressemøde, der blev afholdt på Marienborg i kølvandet på et rigsmøde om mere indflydelse til Grønland og Færøerne i Arktisk Råd.

Ekstra Bladets journalist Brian Weichardt ville nemlig gerne have statsministeren til at svare på de omfattende historier i Berlingske om krænkelser, der har ramt hendes parti, og som hun hidtil ikke har ville kommentere med et ord.

Flere kvinder har således fortalt til avisen, hvordan partiet efter deres opfattelse har dækket over en krænker, der forgreb sig på dem over en årrække.

- Der er gået en masse dage, hvor du ikke har forholdt dig til krænkelserne i dit parti. Hvad er din besked til de kvinder, der er stået frem i Berlingske om krænkelser i dit parti? Du har intet sagt. Intet.

- Det er selvfølgelig først og fremmest, at jeg beklager dybt de oplevelser, de har haft. Man skal opføre sig ordentligt i og omkring Socialdemokratiet. Der skal være et arbejdsmiljø, vi alle sammen kan være i. Jeg er ærgerlig og ked af, at nogle har haft de oplevelser, lød det fra Mette Frederiksen.

- Hvorfor siger du det først nu? Der er gået så mange dage. Hvorfor først i dag?

- Jeg mener, at jeg har givet min holdning til kende mange gange i den her diskussion, og det gør jeg også gerne i dag. Krænkende adfærd er uacceptabelt i Socialdemokratiet. Det er det i fortid, og det er det i nutid.

- Hvad siger det dig, at der er så mange, der går til pressen med de her sager? Hvad siger det dig om alle de fine advokatordninger, I har? Mig siger det, at de ikke virker. For ellers ville man vel aldrig gå til pressen?

- Jeg har svært ved at se andet end, at man også i de her sager skal have en ordentlig ramme, hvor der er retssikkerhed for alle implicerede parter. Jeg kan kun opfordre til at bruge ordningen. Derudover er man selvfølgelig i sin fulde ret til at ytre sig i offentligheden, lød det fra Mette Frederiksen.