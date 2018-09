Mette F: Jeg flirter ikke med Tulle - min kæreste har friet

Mette Frederiksen vil gerne lokke DF til at samarbejde med rød blok, men det er ikke en flirt mellem partiformændene.

Det slog Mette Frederiksen fast i sin kongrestale foran knap 800 delegerede i Aalborg lørdag, hvor hun også omtalte sin forlovelse, der blev meldt ud sidste år.

- Jeg flirter kun med én, min kæreste bo, som sidder der, og som i øvrigt har friet. Vi skal giftes, sagde Mette Frederiksen.

- Han er en modig mand, sagde S-formanden om filmfotografen Bo Tengberg, som hun har været kæreste med siden 2014.

Det handler om politik, slog Mette Frederiksen fast, og derfor sendte hun en besked om anti-flirt med Kristian Thulesen Dahl 'til alle de politiske kommentatorer og satiretegninger, der har travlt med at tale om, at jeg flirter med Dansk Folkeparti og Kristian Thulesen Dahl'.

Mette Frederiksen advarede også mod, at der går 'for meget Zappa i dansk politik', når det gælder DF-formand, Kristian Thulesen Dahl, og samarbejdet med Lars Løkke.

- Men Mulle. Tulle. Lad nu være med at spise den skovsnegl. Det kan godt være, du kan få en rokokopude af Løkke. Men det får danskerne ikke mere velfærd ud af, sagde S-formanden.

- Ærligt talt, Kristian Thulesen Dahl. Hvorfor peger I egentlig på Lars Løkke? Det giver ærlig talt ingen mening, sagde Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl. Foto: Jonas Olufson

Udover samarbejdet med DF, så åbnede Mette Frederiksen også for at sige nej til statsministerposten, hvis ikke hun kan få sin politik igennem.

- Lars Løkke Rasmussen sagde, at han ikke ville være statsminister for enhver pris. Det blev han. Det er han. Det vil jeg ikke, sagde Mette Frederiksen.

Forud for valget i 2015 sagde Lars Løkke Rasmussen i et interview med Berlingske:

- Jeg vil ikke være statsminister for enhver pris. Hvis jeg skal være statsminister, skal jeg have plads til at føre min politik ud i livet, og selv om jeg godt ved, at alle skal give og tage, og at Venstre ikke har monopol på sandheden, så er der nogle betingelser, som jeg vil insistere på er opfyldt.

- Og så må det jo være op til de andre partier, om de ønsker mig som statsminister, eller om de hellere vil have en anden, sagde Venstre-formanden til Berlingske.

Her må man forstå, at Mette Frederiksen ikke vil gå på kompromis:

- Jeg bliver tit beskyldt for at have flyttet Socialdemokratiet på udlændingeområdet af taktiske årsager. Vær ikke i tvivl. Jeg mener hvert eneste ord, der står skrevet i vores udlændingepolitik.

- Det store flertal både i befolkningen og i Folketinget ønsker en stram udlændingepolitik. Og et mindretal skal selvfølgelig ikke kunne true sig til en politik, der ikke er flertal for, siger Mette Frederiksen.

Den sidste bemærkning er formentlig rettet mod især De Radikale, der ønsker Dansk Folkeparti sat uden for indflydelse på udlændingepolitikken.