Mette F: Jeg ved ikke om det var klogt

Selfie Awards 2020: Da Mette Frederiksen den 14. maj delte et billede af sig selv efter partilederdebatten på DR, var det ikke gennemtænkt, at hendes bare tæer tittede frem til folket. Det fortæller hun i et eksklusivt og ekstra blødt interview med Ekstra Bladet

Efter en dramatisk partilederdebat i maj, der udløste Mette Frederiksens første coronatårer, kunne den danske befolknings Instagram-brugere nyde synet af en fornøjet statsminister og hendes bare tæer.

Ekstra Bladet har i forbindelse med overrækkelse af prisen for årets selfie i kategorien 'Jeg er et menneske ligesom dig', sat statsministeren i stævne på Christiansborg.

- Det var ikke gennemtænkt, svarer hun, når adspurgt til 'fusserne'.

Hvad er Selfie Awards? Et billede siger mere, end en traditionelt udstedt pressemeddelelse gennem en kommunikationsafdeling nogensinde vil. Selfies er i hvert fald blevet en meget stor del af de magthavendes politiske kommunikation. Ekstra Bladet lader de nøje knipsede selfies gå uset hen, men fremfor at kåre en vinder ud fra det politiske budskab, der forsøges formidlet gennem billederne, lægges der i Selfie Awards mærke til den sindstilstand, der portrætteres. Vis mere Luk

En uoriginal pausepølse

Netop denne kategori må siges at have voldt Ekstra Bladets jury stort besvær i både udvælgelses- og afgørelsesprocessen. De 'folkelige' selfies på sociale medier, er nemlig de stærkest repræsenterede blandt landets magthavere.

Det lykkedes dog at udvælge tre nominerede mennesker fra magtens tinde.

Pape: Jeg er okay

Først ses SF's partiformand Pia Olsen Dyhr med det, hun selv beskriver som en 'pause-pølse' ved Storkespringvandet lige ved siden af Christiansborg i Indre København.

Selvom hun jævnfør den lettere rynkede næse, ikke nødvendigvis synes at nyde smagen af klassiske hotdog, som hun fremviser, gives der point for at vælge en snack, som de fleste danskere må have smovset på vej hjem fra arbejde.

På baggrund af det misfornøjede blik og det faktum, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) tidligere har ført politiske kampagne gennem en pølsevogn, fratages Pia Olsen Dyhr point for manglende indlevelse og kreativitet.

Stort smil, tynd mælk

Ekstra Bladets jury lagde ikke skjul på deres overraskelse, da Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl kvalificerede sig med en selfie i kategorien 'Jeg er et menneske ligesom dig'.

'En stor skål havregryn med rosiner og iskold mælk' og et meget bredt smil meget tæt på skålen, var nok til at juryen noterede sig et indblik i det helt normale liv.

Kristian Thulesen Dahl fratages point for at spise sine havregryn med noget så tyndt som skummetmælk og for at komme så tæt på sit kamera, så tidligt om morgenen.

Fusserne var ikke planlagt

Statsministerens presseansvarlige tog glædeligt imod Ekstra Bladets præmie, da hun af uransaglige årsager sagde ja til at tale med politisk kommentator, Joachim B. Olsen efter at have taget en selfie i Folketingssalen.

Artiklen fortsætter under den selfie, statsministeren tog, inden hun gik ud til pressen ...

Statsministeren kunne sagtens huske billedet, men afviser, at der lå nogen tanke bag at de bare tæer på billedet.

- Det tror jeg ikke, der er nogen større mening med, siger hun til Ekstra Bladet.

- Det er heller ikke sikkert, det er klogt at fotografere sine fødder, siger hun og tager imod en bluetooth-selfiestang som tak for at være et menneske, ligesom resten af befolkningen.

Det er på baggrund af det store pres, der ligger for dagen, når man får lov at tale med statsministeren, stadig uklart, hvem der tog billedet.

