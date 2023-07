Mette F klapper i om koran-krise

Selvom spændingerne i Mellemøsten stiger dag for dag på grund af to danske koran-afbrændere, så vil statsminister Mette Frederiksen ikke sige et ord om, hvad hun tænker

Den ellers spagfærdige Tour-helt Jonas Vingegaard er et talende vandfald i forhold til statsminister Mette Frederiksen.

I hvert fald når det drejer sig om afbrændinger af koraner.

Mette Frederiksen tog onsdag del i hyldesten af Jonas Vingegaard på Københavns Rådhus, og Ekstra Bladet forsøgte ved den lejlighed flere gange at spørge statsministeren til koran-krisen, der vokser dag for dag i Mellemøsten.

Både i lande som Iran, Irak og Yemen har hidsige folkemasser været på gaden i tusindtal i protest mod to personers koran-afbrændinger på dansk jord. Landenes ledere gør også deres for at holde gryden i kog, og i næste uge holder 57 lande hastemøde om sagen, proklamerede Iran onsdag.

Skamfuldt

Der har også været forsøg på at angribe ambassade-kvarteret i Bagdad, og det har fået udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til at opfordre til dæmpe gemytterne, ligesom han har 'fordømt' de lovlige koran-afbrændinger og kaldt dem 'skamfulde'.

Mette Frederiksens parti, Socialdemokratiet, var for år tilbage modstandere af at afskaffe blasfemi-paragraffen, der kunne have gjort det strafbart at sætte ild til hellige bøger.

Og set i det lys ville Ekstra Bladet gerne høre statsministeren, hvor hun egentlig står i sagen.

Det kom der ikke noget ud af, selvom hun fik flere lejligheder til at fortælle både danskerne og omverdenen, hvordan hun ser på krisen.

Nul ord

Her er udskriften af 'interviewet':

- Mette Frederiksen, fordømmer du koran-afbrændingerne?

Tavshed.

- Står du 100 procent bag retten til at brænde koraner af?

Tavshed.

- Hvad er dit budskab til den muslimske verden?

Tavshed.

- Var det en fejl at afskaffe blasfemi-paragraffen?

Tavshed.

'Hadforbrydelse'

Mens statsministeren således holder sine tanker om den eskalerende koran-krise for sig selv, så er tungen anderledes på gled hos de Mellemøstlige ledere.

Iraks udenrigsministerium er i landets statslige nyhedsbureau INA citeret for at sige, at myndighederne i EU's lande "hurtigt bør genoverveje den såkaldte ytringsfrihed og retten til at demonstrere". Intet mindre.

Og Tyrkiets udenrigsminister har ifølge tv-stationen al Arabiya krævet, at den danske regering tager “nødvendige skridt” for at forhindre “denne hadforbydelse mod islam”, som man altså anser to menneskers koran-afbrænding for at være.