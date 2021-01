Mette F: Krise indtil påsken

Ungerne skal blive hjemme fra skole og på landets sygehuse knokler personalet med de mange corona-indlagte.

Og den kedelige virkelighed kan vi godt forberede os på, vil vare resten af vinteren.

Den dystre besked lyder fra statsminister Mette Frederiksen (S) i en nytårstale, som er præget af pandemien.

- Vi må forvente at de værste måneder er foran os. Januar og februar vil teste vores tålmodighed. Årstiden er imod os.

- Jeg tror og håber, at påsken bliver vores vendepunkt. Ikke en afslutning. Et vendepunkt.

Påsken falder i år i begyndelsen af april.

Mette Frederiksen holder sin nytårstale på Marienborg. Foto: Mads Claus Rasmussen/RitzauScanpix

Ingen nye restriktioner

Mette Frederiksen var ikke specifik i forhold til at konkretisere omfanget af coronarestiktioner i tiden efter 17. januar.

Hun glædede sig i stedet en del over, at vaccinen er begyndt at blive rullet ud.

Socialdemokraten, der afholdt sin anden nytårstale som statsminister efter valgsejren i sommeren 2019, brugte mange retoriske kræfter på at takker danskerne, som hun kaldte 'helte'.

- Du, der ser med. Du har reddet menneskeliv. Så enkelt er det.

- Du ved ikke selv, hvem du har reddet. Det kan være en kvinde, du gik forbi på gaden, som lider af en kronisk sygdom. Du har med din adfærd brudt smittekæden, så sygdommen ikke ramte hende, sagde Mette Frederiksen blandt andet.

Tak til alle

- Januar og februar bliver hårde. Men så kommer foråret. Bøgen springer ud. Fuglene kommer igen. De lyse nætter til sommer.

- 2021 bliver bedre. Tak til alle i Danmark for indsatsen.

Mette Frederiksen sprang let og elegant over tidens varmeste emner på Christiansborg. Hverken mink-affræren eller den eventuelle rigsretssag mod Inger Støjberg berørte hun.