Mette F med lussing til Morten Østergaard: Han er udansk

Mette Frederiksen leverer nu en syngende lussing til Morten Østergaard.

Den radikale leder kan glemme alt om kravet om en skriftlig garanti fra Mette Frederiksen om, at en eventuel ny regering med hende i spidsen vil lægge afstand til Dansk Folkeparti.

Det er direkte udansk at komme med den slags krav, lyder det ligefrem fra den socialdemokratiske formand under et pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde.

- Jeg vil simpelthen ikke fungere som statsminister i et folketing, hvor man bruger sine mandater til at udelukke andre. Vi ser et svensk valg, hvor folk er utroligt optaget af at definere, at Sverigedemokraterne ikke kan indgå i et politisk samarbejde.

- Herhjemme er Dansk Folkeparti det største borgerlige parti. Hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg, at det er udemokratisk og udansk at definere, at der er vælgere, at der er legitime politiske holdninger og politiske partier, man ikke ønsker at samarbejde med. Sådan kan jeg selvfølgelig ikke arbejde.

- Kan du garantere, at der ikke kommer en skriftlig aftale mellem dig og Morten Østergaard?

- Ja, det kan jeg, lyder det kategorisk fra Mette Frederiksen.

Den socialdemokratiske formand mener desuden, at Morten Østergaard med sit krav kan sikre magten til Lars Løkke Rasmussen (V) og Kristian Thulesen Dahl (DF):

- Det bemærkelsesværdige i den manøvre er jo, at så sikrer De Radikale Venstre ikke alene, at Løkke fortsætter som statsminister, men at Dansk Folkeparti for første gang træder ind i regeringen. Det er da et paradoks, lyder det fra Mette Frederiksen.