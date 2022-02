Mette F om Bødskov: Nødløgn er 'mange år siden'

Efter vild forvirring om, hvorvidt statsministeren overhovedet ville svare på spørgsmål på den røde løber, endte Ekstra Bladet med fange hende til et par yderligere spørgsmål om hendes ministerrokade, da hun fredag aften var til premiere i Folketeatret i København.

Men statsministeren var ikke meget for at tale om nyudnævnte forsvarsminister Morten Bødskovs CV, når det kommer til efterretningstjenester.

Bødskov er ellers kendt som manden bag 'nødløgnen' om, hvorfor Retsudvalget i Folketinget ikke kunne besøge Christiania i 2012, som i sidste ende fik Enhedslisten til at trække støtten til daværende justitsminister Morten Bødskov.

Men den sag er for længst glemt, mener Mette Frederiksen, som Ekstra Bladet mødte på den røde løber til premieren på 'Fra regnormenes liv'.

- For mange år siden var der en Christiania-sag. Den er jo afsluttet for længst. Både politisk og, kan man sige, substansen.

- Det har jo ikke noget at gøre med den situation, Danmark står i nu. Og min vurdering er, at Bødskov bliver en rigtig, rigtig god forsvarsminister. Det er derfor, jeg har udpeget ham.

Nødløgn

Sagen drejede sig kort fortalt om et planlagt besøg for Retsudvalget til fristaden Christiania i februar for 10 år siden. Her vurderede Politiets Efterretningstjeneste, at der var forhøjet risiko ved at tage dertil, fordi også Pia Kjærsgaard og Peter Skaarup, begge fra DF, sad i udvalget.

Men den vurdering skjulte Morten Bødskov, og sammen med udvalgets daværende formand, SF'eren Anne Baastrup, stak de udvalget en falsk forklaring, som blev forklaret som en 'nødløgn' om, hvorfor besøget blev aflyst.

- Du tænker ikke, hans forhistorie kommer til at spille ind?

- Nej, det gør jeg selvfølgelig ikke, siger Mette Frederiksen.

Bramsens polemik

Også Trine Bramsen, der har været omdrejningspunkt i en stribe sager som forsvarsminister, er blevet flyttet rundt.

Hun skal nu være transport- og ligestillingsminister i stedet for forsvarsminister.

- Der har været en del polemik om Trine Bramsens tid på posten. Har det noget at gøre med, at hun nu skal have en ny ministerpost?

- Jeg sætter jo det hold, som jeg mener, er det rigtige. Og da Folketinget udtrykker mistillid til Benny Engelbrecht, så skal han stoppe som minister. Jeg har ikke en finger at sætte på Benny Engelbrecht.

- Det er klart, at når der så er en minister, der går af, så skal jeg lave en ny sammensætning af regeringen, og der har jeg så vurderet, at Trine bliver en god transport- og ligestillingsminister.

- Men det har ikke noget med polemikken at gøre?

- Nej, jeg sammensætter det hold, som jeg mener, er det bedste.