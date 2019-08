Mette F om pensionsforhandlinger: Bøvlet og svær

Regeringen kan fortsat ikke fortælle, hvem der kan forvente at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet

Forhandlingerne om tidlig tilbagetrækning er "bøvlet og svær".

Det fortæller statsminister Mette Frederiksen (S), efter at Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og regeringen torsdag formiddag har holdt møde om en nedsat pensionsalder for danskere med mange år på arbejdsmarkedet.

- Vi har haft et godt første møde, og der er enighed om, at vi fortsætter forhandlingerne, men det er ikke nogen helt let øvelse. Den er bøvlet og svær, siger statsministeren.

Mette Frederiksen blev gentagne gange i valgkampen konfronteret med spørgsmålet om, hvem der skal være omfattet af den socialdemokratiske pensionsplan. Dengang lød det, at et svar ville komme på den anden side af valgkampen.

Men heller ikke nu er statsministeren kommet et konkret svar nærmere.

- Det er for tidligt at sige, lyder det.

- For os er det en politisk hovedprioritet, og det arbejde går vi nu i gang med.