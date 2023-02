Mette F: Ritt var en hård ven

Statsminister Mette Frederiksen (S) holdt tale til Ritt Bjerregaards begravelse på Vestre Kirkegaard onsdag. Og onsdag eftermiddag skal hun igen holde tale til en mindehøjtidelighed på Christiansborg.

Forud for talen delte statsministeren ord og tanker om Ritt Bjerregaard med pressen.

Ritt Bjerregaard er respekteret men også mindet for at stille høje krav og være endog meget kontant, hvis hun var uenig med politiske fjender og måske især venner.

Hård ven

Det er også delvist sådan, Mette Frederiksen husker Ritt Bjerregaard, der banede vejen for mange kvinder i Socialdemokratiet - inklusive statsministeren.

- Hun har betydet meget for mig personligt. Hun var en hård ven. En hård sparringspartner. Hvis man man synes noget var bøvlet, som man jo godt kan, så sagde hun altid: Hvad har du så tænkt dig at gøre ved det?

- På den måde har hun altid skubbet på. Og haft en stor tiltro til andre mennesker, siger Mette Frederiksen foran Landstingssalen på Christiansborg.

Et stort menneske

Ritt Bjerregaard ligger nu på Vestre Kirkegaard i det område, der er kendt som "Det Røde Hav". Her ligger de største socialdemokrater gennem tiderne.

Og den betegnelse af Mette Frederiksen enig i.

- Hun var et stort menneske og en vigtigt kvinde i danmarkshistorien. Ritt har været en, der banede vej for mangt og meget. Både politisk inden for områder som miljø, ligestilling og boliger, som almindelige mennesker har råd til, siger Mette Frederiksen og fortsætter:

- Men hun også har banet vejen for mennesker og kvinder, fordi hun tog de knubs, der skulle tages for at give plads til dem, der kom efter hende.

- Hun har betydet meget for Socialdemokratiet. Hun er en af vores allerstærkeste kvinder.