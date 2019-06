Mette F: Sass var klar

Socialdemokratiets formand troede, at Henrik Sass Larsen var rask nok til et comeback

Mette Frederiksen, Socialdemokratiets formand, sender favnfulde af varme tanker til sin kollega Henrik Sass Larsen, som netop har sygemeldt sig fra alle politiske hverv.

- Det er en træls dag for alle os socialdemokrater, fordi det er en kollega og for mit vedkommende også en meget nær ven, siger hun til TV2 News.

- Min opgave er først og fremmest at passe på Henrik. Det er den vigtigste opgave.

Hun forklarer, Socialdemokratiet delte Henrik Sass Larsens egen vurdering af, at han var rask nok til at deltage i regeringsforhandlinger. Men den vurdering viste sig altså ikke at holde i længden.

- Henrik har sygemeldt sig på et tidligere tidspunkt - og meddelte at han var klar til at komme tilbage. Det var en vurdering, vi delte.

- Så har det vist sig at tage længere tid. At være sværere. Sådan tror jeg, det er med sygdomsforløb som dét, vi har at gøre med her. Man kan på forhånd ikke vide, hvad der er det rigtige. Og hvad, der er det forkerte, siger hun, og tilføjer senere:

- Hvis man sygemelder sig fra Folketinget, lige efter man har vundet et valg, så er det fordi, det er det rigtige. Lad os sige det sådan.

Alt dét Henrik har

Mette Frederiksen understreger, at Henrik Sass Larsen trods sygemeldingen fortsat vil være en sparringspartner for hende i regeringsforhandlinger, som fortsætter senere i dag, pinsemandag.

- I det omfang Henrik også har overskud til at snakke politik, og kender jeg ham ret, så har han det, så vil jeg blive ved med at læne mig op af både råd og anbefalinger, analyser og indsigt. Alt dét har Henrik.

Hun afviser, at Henrik Sass Larsen gemte sig i valgkampen.

- Den her gang var Henriks opgave at være bagstopper, siger hun.

- Jeg ville sådan ønske, at nogen af alle dem, der har haft travlt med at kritisere ham, havde læst ned under overskrifterne. Det er sjældent i overskrifterne, at Henrik har været mest interessant. Det har været i den dybe analyse og sociale indignation.

