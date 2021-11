Mette F: Sletter stadig sms'er

Selvom Mette Frederiksen har fået hård kritik for at have slettet sine sms'er, så fortsætter hun sin praksis med den automatiske sletning efter 30 dage.

Det oplyser hun på et pressemøde.

Her slår Mette Frederiksen således fast, at funktionen om den automatiske sletning stadig er aktiv.

Hun begrunder det med, at den rådgivning, hun har fået om sletningen, ikke har ændret sig.

- Det er ikke i strid med nogen regler, og det er i øvrigt heller ikke odiøst, at sms-beskeder slettes - hverken manuelt eller automatisk, lyder det fra Mette Frederiksen.

Desuden oplyser Mette Frederiksen på pressemødet, at hun ikke har valgt at journalisere sine slettede sms'er. Dermed er beskederne ikke blevet opbevaret i Statsministeriet.

- Jeg har ikke fundet grundlag til at journalisere sms'er. På det område adskiller jeg mig næppe fra andre ministre - også fra tidligere regeringer, siger Mette Frederiksen.

Fire har slettet

Mette Frederiksen har valgt at afholde aftenens pressemøde, efter at det er kommet frem, at hun – og tre ledende medarbejdere i Statsministeriet - automatisk har slettet sms'er efter 30 dage.

Dermed har det ikke været muligt for Minkkommissionen at få statsministerens beskeder i den periode, som den undersøger. Minkkommissionen har opgave at komme til bunds i sagen om regeringen ulovlige ordre til at aflive alle landets mink.

Efter det i sidste uge kom frem, at Mette Frederiksen havde slettet sine sms'er sagde hun til Ekstra Bladet.

- Jeg er blevet rådgivet af Statsministeriet i forhold til sms'er og informationssikkerhed, og jeg har ikke mulighed for at gå ind i de mere tekniske spørgsmål omkring det, lød det blot fra Mette Frederiksen.

Sidenhen har en række medier – herunder Ekstra Bladet – forsøgt at få svar på alle de ubesvarede spørgsmål om Mette Frederiksens slettede sms’er. Det har til sidst fået statsministeren til at indkalde til aftenens pressemøde.