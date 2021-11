Mette F: SMS-sletning startede før mink-aflivning

Mette Frederiksen afslører, at det var Barbara Bertelsen, der rådgav om sletning af sms'er på pressemøde om mink-skandalen

Det var Barbara Bertelsen, der rådgav statsminister Mette Frederiksen til at slette sms'er. Men det skete forud for beslutningen om at nedlukke mink-erhvervet i november 2020.

- Rådgivningen om opsætning af sms'er skete senest i sommeren 2020, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag aften.

- Det er altså sket før beslutningen om aflivningen af mink. Statsministeiret kan ikke med sikkerhed sige, hvornår opsætningen er aktiveret. Men det er senest sket i sommeren 2020, forklarer Mette Frederiksen.

Barbara sagde det

På pressemødet afslører statsministren derudover, at det var Barbara Bertelsen, departementschefen i Statsministeriet, der oprindeligt rådgav statsministeren til at slette sine sms'er automatisk.

- Statsministeriet departementschef har, før hun blev ansat januar 2020, haft den opsætning, at SMS'er automatisk bliver slettet efter 30 dage. Og det var Barbara Bertelsen, der rådgav mig til at have den samme opsætning på min telefon.

Mette Frederiksen forklarer i øvrigt, at det ikke kan angives præcist, hvornår opsætningen blev aktiveret i på statsministerens telefon; bl.a. fordi hun har haft flere telefoner over de seneste 18 måneder.

Jeg havde sagt det

På pressemødet gentog statsministeren, at hun ikke kendte til den manglende lovhjemmel.

- Jeg vidste det ikke; hverken da beslutningen blev truffet eller bagefter, siger Mette Frederiksen, som siger, at motivet til at begå lovbrud ganske enkelt ikke findes.

- Havde jeg vidst det, så havde jeg sagt det.

- Jeg håber nu, at det lykkes at få genskabt de sms'er.

- Vil de vise, at vi skriver til hinanden i en direkte og skarp tone? Ja. Men sådan er det, når tingene går så hurtigt, som de skulle.

Mette Frederiksen har taget justitsminister Nick Hækkerup (S) med til pressemødet i Statsministeriet.

Fire slettede

Over den seneste uge er det kommet frem, at fire centralt placerede medarbejdere i Statsministeriet, herunder stabschef Martin Justesen og departementschef Barbara Bertelsen, har slettet sms'er systematisk efter 30 dage.

Det lægger sig i halen af, at også statsministeren selv har haft systematisk sletning af sms'er efter 30 dage slået til.

Presset stiger på Slette-Mette

Efter det i sidste uge kom frem, at Mette Frederiksen havde slettet sine sms'er, har Ekstra Bladet op til pressemødet i aften netop forsøgt at få svar på, hvornår hun begyndte på den praksis.

- Jeg er blevet rådgivet af Statsministeriet i forhold til sms'er og informationssikkerhed, og jeg har ikke mulighed for at gå ind i de mere tekniske spørgsmål omkring det, lød det blot fra Mette Frederiksen.

- Gjorde du det helt fra start, da du blev statsminister? Satte din telefon til at slette sms'er automatisk?

- Jeg har ikke mulighed for at gå ind i mere tekniske spørgsmål. Jeg kan henholde mig til den rådgivning, jeg har fået i forhold til informationssikkerhed. Det er det, jeg henholder mig til som politiker, gentog hun blot.

