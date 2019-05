Mette F tæsker løs på S-politiker: - Uhørt angreb på en kollega

S-boss Mette Frederiksen bakker nu fuldtonet op om Socialdemokratiets borgmester i Roskilde, Joy Mogensen, efter hun er kommet under beskydning internt i partiet for at blive gravid med donorsæd.

På Facebook skriver Mette Frederiksen et harmdirrende forsvar for Joy Mogensen, som samtidig fungerer som en eftertrykkelig skideballe til Simon Simonsen, Socialdemokratiets borgerrepræsentationsmedlem i København.

Han angreb i denne uge Joy Mogensens beslutning om at blive gravid med sæd fra en ukendt donor.

Se også: Partifælle om donor-gravid borgmester: Selvcentreret og egoistisk

'Kæmpe stort tillykke. Og lad mig gøre det helt klart. Om man bliver gravid med hjælp eller ej. Om man er en eller to om at påtage sig forældreopgaven – det er simpelthen ikke op til andre at fælde dom over. Det er der en socialdemokratisk politiker, der har gjort. Det er for mig helt uforståeligt. Ikke alene er det et politisk synspunkt, der er langt fra Socialdemokratiets. Det er også et uhørt angreb på en kollega', skriver Mette Frederiksen blandt andet på Facebook, hvor hun samtidig har lagt et billede på Facebook af sig selv og Joy Mogensen side om side.

Se også: Borgmester gravid med anonym donor

Simon Simonsen kom tirsdag ud i en veritabel shitstorm, da han kaldte den socialdemokratiske politikers valg om at blive enlig mor til et donorbarn 'et personligt frigørelsesprojekt'.

'Ulykkeligt at vi er blevet så selvcentrerede og egoistiske. At blive alene-forældre er et blevet personligt frigørelsesprojekt, der handler om selvrealisering frem for at forsøge at komme hinanden mere ved, satse mere på familielivet og ad den vej skabe en familie', skrev han i opslaget.

Shitstorm

I kommentartråden under opslaget, kastede flere S-kolleger sig over ham:

'Åhhh Simon - lad nu Joy have hendes lykke for sig selv, uden at du skal blande dig og gøre det til en del af din valgkamp! Det er altså et nyt lavpunkt for dig - SUK!', skriver Niels Efterstigaard Bjerrum, der ligeledes er folketingskandidat for Socialdemokraterne og sidder i borgerrepræsentationen i København.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Simon Simonsen.