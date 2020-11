Mette F testet negativ

Statsminister Mette Frederiksen er testet negativ for coronavirus, efter hun har måttet udskyde ministerrokaden på Amalienborg.

Det oplyser hun på Instagram og Facebook.

'Dagen startede noget overraskende. Et familiemedlem er blevet testet positiv for corona. Måtte derfor udsætte besøget på Amalienborg. Har nu selv modtaget et negativt testsvar fra Rigshospitalet og kan fortsætte arbejdet. Vil om lidt holde tale for HORESTA – brancheorganisationen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet. En branche, der er hårdt ramt på grund af corona', skriver Mette Frederiksen på sine sociale medier.

Mette Frederiksen har fået foretaget en antigen-test og en såkaldt PCR-test i samarbejde med Rigshospitalet. Ministre har mulighed for at få foretaget lyntests, da de skal kunne opnå hurtig vished for, om de har været i eller udsat andre for smittefare.

Rokade-panik: Mettes besøg hos dronningen udskudt



I opslaget skriver statsministeren også, at hun senere i dag vil præsentere ét nyt navn på regeringsholdet:

'Senere i eftermiddag glæder jeg mig til at præsentere den nye minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. Og et nyt navn på regeringsholdet. Jeg kommer dog ikke til – ud fra et ekstra forsigtighedshensyn – selv at møde Hendes Majestæt Dronningen i dag.'