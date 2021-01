Mette F: Velkommen, Ida

Ekstra Bladet kunne tidligere på fredagen afsløre, at Ida Auken har forladt de radikale.

Den for tiden stress-sygemeldte politiker er fredag formiddag blevet formelt optaget i Socialdemokratiets gruppe Optagelsen er vedtaget på gruppemødet fredag herefter godkendt af den socialdemokratiske hovedbestyrelse.

Auken har formelt været indsuppleret af Ruben Kidde (RV) under sin sygemelding og har således ikke været i Folketinget siden sidste år.

Nu byder statsminister Mette Frederiksen hende varmt velkommen i folketingsgruppen, hvilket tyder på, at hun ikke længere er sygemeldt. Formanden for Socialdemokratiet udtaler således i en pressemeddelelse:

- Jeg er glad for, at Ida Auken har valgt at blive en del af Socialdemokratiet. Ida er en erfaren og utrolig dygtig politiker. Hun har de seneste mange år brugt sit politiske liv på at kæmpe for klimaet og miljøet. En kamp, vi deler i Socialdemokratiet. Jeg glæder mig derfor også over, at vi i dag kan byde Ida varmt velkommen i vores folketingsgruppe.

Ida Auken på vej ind i Socialdemokratiet

Også den socialdemokratiske gruppeformand, Leif Lahn, er en glad mand i dag:

- Jeg vil gerne byde Ida Auken velkommen i vores parti og i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Ida Auken er en dygtig politiker, har ministererfaring og er en stærk grøn profil. Derfor glæder jeg mig meget over, at hun har valgt at blive medlem hos os.

- Jeg er sikker på, at når Ida Auken melder sig ind i Socialdemokratiet, er det, fordi hun kan se sig selv i Socialdemokratiets politiske projekt. Nu glæder jeg mig til, at vi får lov til at lære hinanden rigtigt at kende, og jeg ser frem til, at vi skal arbejde tæt sammen.

