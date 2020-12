Mette F: Vi forbereder nye tiltag

Beboere i København og omegn bør forvente yderligere opstramninger i covid-restriktionerne mandag.

Det gør Mette Frederiksen klart på Facebook.

'Situationen er bekymrende, og vi vil sætte ind, så vi forhåbentligt kan få bedre styr på smitten inden jul. Derfor forbereder vi yderligere tiltag,' skriver hun.

Ekstra Bladet har i løbet af søndagen været i kontakt med flere sundhedsordførere.

De er indkaldt til nyt møde mandag morgen, hvor de forventer at blive orienteret om præcis, hvordan regeringen og myndighederne agter at stramme grebet om hovedstaden, hvor smitten stiger i øjeblikket.

Mette Frederiksen vil undgå smittebølge i julen. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Den store fare er, at hospitalerne med den nuværende smittespredning risikerer at nå en kritisk grænse på både intensiv- og medicinske afdelinger.

Det skyldes, at selvom flere overlever corona i dag end i foråret, så er alvorligt syge coronapatienter fortsat indlagt i mange dage og har et omfattende behandlingsbehov.

Nærmer sig grænsen

Stigningen i smitten sætter desuden smitteopsporingen under pres.

På nuværende tidpunkt er systemet gearet til maksimalt 3000 nye smittede i døgnet. Med en smitte på knap 2000 danskere i døgnet de seneste døgn nærmer man sig en smertegrænse.

Nye tal: 1745 testet positive for coronavirus

Hvis sundhedsmyndighederne ikke kan opspore smittespredere, kan smitten komme yderligere ud af kontrol.

Det understreges, at situationen på nuværende tidspunkt er under kontrol. Derfor er de kommende nye restriktioner et forsøg på et undgå en alarmerende situation i forbindelse med julen og tiden derefter.

I mandags præsenterede Magnus Heunicke en række nye tiltag i 17 hovedstadskommuner. Få dage efter kom Helsingør med på listen.

Restriktionerne indeholdt blandt andet øget opfordring til hjemmearbejde, øgede afstandkrav i butikker og på skoler. Der blev også lukket ned for børne- og ungdomssport for mere end ti personer ad gangen.

Mette Frederiksen har tidligere meldt ud, at regeringen kraftigt overvejer yderligere restriktioner, men nu står det altså klart, at det kun er et spørgsmål om, hvor langt hun ønsker at gå.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) meddelte fredag, at hovedstaden er gået op i niveau fire på smitteskalaen. Det er kun et niveau under det værste trin, trin fem.

På niveau fire åbner myndighederne muligheden for at lukke barer og restauranter.