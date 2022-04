Mette F.: 290.000 pensionister skal have ekstra skattefrit beløb

Som følge af stigende priser på eksempelvis benzin, gas og fødevarer er regeringen nu klar til at give udvalgte borgere en ekstra hjælp.

Regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i front foreslår, at de 290.000 pensionister, der i år modtager ældrecheck, skal have et engangsbeløb på 5000 kroner oven i ældrechecken i år. Det skriver Børsen.

- Ældrechecken er jo målrettet nogle af de pensionister, der har mindst. Og hvis man ikke har ret megen økonomi som pensionist, så er man ret sårbar over for stigende priser, siger Mette Frederiksen til Børsen.

Ældrechecken udbetales en gang om året til personer, der har en likvid formue på højest 93.000 kroner ved årets start og er på folkepension.

I 2022 er det muligt at få op til 18.600 kroner før skat per år i ældrecheck ifølge Ældre Sagen. Beløbet er skattepligtigt.

Men det er ikke kun modtagere af ældrecheck, som regeringen vil give en skattefri check.

Også førtidspensionister skal have et engangsbeløb, men her vil Mette Frederiksen ikke sætte et konkret beløb på. Hun lægger dog op til, at det skal være mindre end 5000 kroner.

Et tredje tiltag fra regeringen skal være, at befordringsfradraget - også kendt som kørselsfradraget - sættes op. Heller ikke her ønsker Mette Frederiksen til Børsen at sætte beløb på.

I stedet indkalder hun til forhandlinger de kommende dage.

- Vi lægger ikke et færdigt fuldstændigt udspil på bordet, fordi vi ved, at det er noget, der optager alle Folketingets partier. Men det her er to områder, vi synes, man skal gå konkret ind i, siger Mette Frederiksen til avisen.

TV 2 skrev tidligere mandag, at Venstre, Dansk Folkeparti og De Radikale alle er åbne over for at hæve kørselsfradraget.

De 5000 kroner skattefrit til modtagerne af ældrecheck vil koste 1,1 milliard kroner ifølge regeringen.

Alle de tre forslag skal finansieres ved at øge det offentlige underskud i 2022, lyder det fra statsministeren til Børsen.

At øge det offentlige underskud kan lade sig gøre, fordi finansminister Nicolai Wammen (S) i starten af april valgte at fravige budgetloven på grund af krigen i Ukraine.

Budgetloven sætter rammer for, hvor store underskud, Danmark må køre med.

Regeringen og en række partier har allerede vedtaget en varmecheck, der skal hjælpe de hårdest ramte borgere med at få betalt regningen for de stigende gaspriser.

Den akutte varmehjælp på 6000 kroner udbetales automatisk til 419.000 borgere til august og september.

Hjælpen er målrettet husstande med en samlet indkomst under 650.000 kroner, og som opvarmes af gasfyr eller fjernvarme baseret på naturgas.