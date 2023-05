Mette F. afviser: Bededag forbliver fortid

- Jeg mener ikke, at det er forkert, det der står i regeringsgrundlaget, siger Mette Frederiksen om store bededag, der blev afskaffet for at 'finansiere de øgede udgifter til forsvaret'. Nu hvor der er fundet 16 milliarder på kistebunden, kan vi ikke få store bededag tilbage, selvom der er penge nok, for store bededag handler pludselig om sosu-assistenter, forklarede statsministeren

Store bededag er gone for good.

Det udtaler statsminister Mette Frederiksen til Ekstra Bladet, da vi møder hende i Bibliotekshaven fredag.

For nylig afslørede Nicolai Wammens længe ventede kasseeftersyn ellers hele 16 milliarder ekstra på bundlinjen i dansk økonomi. Altså en pose penge svarende til minimum fire store bededage. Men det ændrer ikke noget, udtaler Frederiksen.

- Vil du ikke erkende, at da I skrev regeringsgrundlaget, der troede I, at I havde færre penge, end I i virkeligheden har, og derfor afskaffede I store bededag. Er det så ikke på tide at give danskerne den fridag tilbage, og så efterfølgende rette alt det i regeringsgrundlaget, som også stod forkert?

Annonce:

- Nej. Og selvom råderummet nu er større, end vi regnede med og turde håbe på, så ændrer det jo ikke på, at vi står over for så kolossal store finansieringsudfordringer i vores samfund. Hvad angår vores velfærdssamfund, hvad angår Forsvarets sikkerhed, og hvad angår den grønne omstilling.

- Så selvom milliardbeløbet lige nu kan se stort ud, så vil jeg næsten love dig, at når vi først går i gang med at skulle løse en række forskellige opgaver, så vil vi opleve igen, at pengene ikke rækker til de ambitioner, vi har som land, siger Mette Frederiksen.

Fyldt med pladder

Ekstra Bladet spurgte også Mette Frederiksen, om det ikke var på tide at skrive regeringsgrundlaget om. Der står nemlig, at det økonomiske råderum er begrænset.

Men det er jo - som Wammens kasseeftersyn viste - noget pladder. Men det mener Mette Frederiksen ikke.

- Jeg mener ikke, at det, der står i regeringsgrundlaget, er forkert, udtalte Frederiksen.

- Men er råderummet begrænset, som der står i regeringsgrundlaget, eller er det ikke?

Annonce:

- Hvad angår store bededag, som er det, du spørger til, så er det vigtigt for mig at sige, at noget handler om finansiering, som derfor er ophængt i råderummet. Noget andet handler om, hvorvidt vi har den arbejdskraft vi har brug for, for at udvikle os som samfund.

Ikke engang en topløs svensker kan lokke finansminister Nicolai Wammen ud af busken for at svare på spørgsmål om store bededag.

Ekstra Bladet etablerede fredag en bededagsvagt foran Finansministeriet for at gøre det nemt for den dårligt gående minister Fredag camperede Ekstra Bladet foran Finansministeriet for at spørge finansminister Nicolai Wammen, om de ekstra penge han pludselig fandt, kommer til at gå til en ny bededag.

- Og jeg må bare sige, at uagtet de diskussioner, der er omkring store bededag, så er jeg jo bekymret for en situation, hvor vi f.eks. kommer til at mangle social- og sundhedsassistenter. Eller hvor vi kommer til at mangle sundhedspersonale, hvilket vi allerede gør i dag.

- Og i øvrigt kommer vi til at mangle faglært arbejdskraft til at kunne sikre den grønne omstilling. Så behovet for at sikre, at endnu flere er i arbejde, er altså ikke forsvundet af, at råderummet er blevet større.

Ikke kun ekstra penge

Når Mette Frederiksen taler om, 'hvorvidt vi har den arbejdskraft, vi har brug for som samfund', så skyldes det, at regeringen pludselig begyndte at bruge manglende arbejdskraft som argument for afskaffelsen af bededagen.

Men det er altså ikke kun ekstra penge, som finansministeriet fandt frem til under deres kasseeftersyn.

Her fandt man nemlig også frem til, at arbejdsstyrken slet ikke er så hårdt ramt i fremtiden, som man havde frygtet.

Den såkaldte strukturelle beskæftigelse i 2030 er nemlig 30.000 personer højere, end Finansministeriets hidtidige forventninger.

Regeringen i krisefortællings-krise: Danmark vælter sig i penge