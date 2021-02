Mette F. afviser beskyldninger: Nedlukning var politisk

Kritikere mener, at statsminister Mette Frederiksen (S) har udnyttet myndighederne til at give udmeldingen om nedlukning legitimitet.

Men hun afviser at have givet indtryk af, at store dele af Danmark i marts lukkede ned på baggrund af myndighedernes anbefaling.

Regeringen har hele tiden sagt, at det var en politisk beslutning. Det siger hun onsdag i Folketingssalen.

- Jeg er i øvrigt ikke enig i, at regeringen skulle have efterladt et indtryk af, at regeringens beslutning baserede sig en til en på anbefalinger fra sundhedsmyndighederne eller andre myndigheder, siger hun.

Foruden en opdatering på Facebook er det første gang, hun udtaler sig om sagen.

For nylig udgav en udredningsgruppe en rapport over Danmarks håndtering af coronapandemien i den indledende fase.

Konklusionen var, at beslutningen om at lukke ned blev truffet i Statsministeriet. Men borgere kunne efter et pressemøde 11. marts være efterladt med det indtryk, at nedlukningen skete på anbefalinger fra myndighederne.

Det skyldes, at Mette Frederiksen blandt andet sagde, at det skete på baggrund af myndighedernes anbefaling.

- Derfor er myndighedernes anbefaling, at vi lukker ned for al unødvendig aktivitet på de områder i en periode. Vi anlægger et forsigtighedsprincip, lød det 11. marts.

Tilbage i 2020 var Mette Frederiksen i samråd angående nedlukning af landet. Her var meldingen også klar.

Men statsministeren fremhæver onsdag, at det var et langt pressemøde, hvor budskabet var et helt andet.

- Det var ikke på nogen måde det, der var ment med den omtalte sætning, det var ikke budskabet på pressemødet eller de næste mange pressemøder.

- Det er voldsomt at tage enkelte linjer ud af al den kommunikation, der foregår fra en regering i sådan en krise, siger Mette Frederiksen.

Det er Dansk Folkeparti, der har stillet statsministeren spørgsmål om sagen.

- Den anbefaling fandtes ikke fra myndighederne. Vil statsministeren ikke godt beklage, når man siger noget, der er usandt her i Folketinget, siger retsordfører Peter Skaarup (DF) i Salen.

Til det svarer statsministeren, at hun hele tiden har sagt, at der var tale om en politisk beslutning, og at hun hellere vil tage et skridt for meget end et for lidt. Hun er 'stolt' af beslutningen om at lukke ned.

- Den rådgivning, vi modtager op til pressemødet, det er, at samfundsaktiviteten skal minimeres for at bryde smittekæden. Det er i det lys, at vi handler og kommunikerer, som vi gør 11. marts.

- Jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, der har været i tvivl om, at det var udtryk for en politisk beslutning at lukke landet ned, siger hun.

Folketinget stod dengang bag beslutningen om at lukke landet, men det er kommunikationen, der har vakt opsigt.