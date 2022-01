Mette F. afviser store sundhedsreformer

Helt som ventet stod klima øverst på dagsordenen i statsminister, Mette Frederiksens (S), nytårstale. Men hun sparkede en åben dør ind ved at love en CO2-afgift, fordi den allerede er aftalt med et stort flertal på tværs af Folketinget. Her er det S-regeringen, som har været fodslæbende.

Til gengæld slog statsministeren også fast, at selvom sygehusene er pressede af medarbejdermangel, ventetider og coronapandemi, så 'er tiden ikke til at gennemføre store forandringer i sundhedsvæsnet'.

Netop sundhedsområdet har højeste prioritet hos vælgerne ifølge flere målinger. Det afspejler altså, at bl.a. coronapresset og mangel på arbejdskraft i sundhedssektoren bekymrer en stor del af vælgerskaren.

Dog åbnede statsministeren for at hente mere arbejdskraft fra udlandet - og foreslog også, at der laves en ny kort og præcis ældrelov.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, kvitterer for, at statsministeren tager nogle vigtige emner op. Men han undrer sig over, at regeringen er fodslæbende eksempelvis på forandringer i sunhedsvæsnet.

- Jeg forstår ikke, at regeringen tøver. Vi skal have skabt et langt stærkere sundhedsvæsen, sikret mere arbejdskraft til erhvervslivet og sat gang i den grønne omstilling nu. Venstre er klar til forhandlinger, siger han.

På tide

Hos støttepartiet Radikale Venstre mener politisk ordfører, Andreas Steenberg, at Mette Frederiksens fokus på klima, forskning og international arbejdskraft er på tide.

- Det falder på et tørt sted. Der har manglet lederskab og handlekraft på nogle af de vigtigste politiske dagsordener i de 2,5 år, som hun har været statsminister. Vi har en økonomi, der skriger på arbejdskraft. Vi har et sundhedsvæsen, der virkelig har brug for løsninger - og vi har en klimakrise. Der er jo sket for lidt. Jeg håber Mette Frederiksen får sat handling bag ordene, siger han.

Kæmpe udfordringer

Også Mai Villadsen, politisk ordfører hos Enhedslisten, glæder sig over, at statsministeren tilsyneladende stempler ind i klimakampen - men er bekymret over manglende handling i forhold til sundhedsvæsnets udfordringer.

- Vi står med kæmpestore udfordringer i sundhedsvæsnet, fordi man ikke kan følge med. Vi står med store rekrutteringsproblemer, fordi løn og arbejdsforhold ikke er gode nok, siger hun.

Samtidig savner hun konkrete bud på en grøn politik fra regeringen.

- Det er gode signaler. Men nu har vi snakket om en CO2-afgift i snart halvandet år. Nu må tiden være kommet til, at regeringen kommer med et egentligt udspil, siger hun, der ikke mener, at det er nok med 'nye toner'.

- Statsministeren lover ikke at svigte på det grønne. Så må vi også regne med, at der virkelig bliver trukket i arbejdstøjet i det nye år og leveret en ambitiøs CO2-afgift. Realiteten er jo, at der ikke er noget nyt konkret forslag i det, hun har sagt her til aften. Andet en det som vi allerede har aftalt, lyder det fra Mai Villadsen.

Eksempelvis afviste klimaminister Dan Jørgensen sidste år Klimarådets model for en CO2-afgift. Han kaldte den en 'skrivebordsøvelse' og en 'Georg Gearløs-agtig model'. Et flertal af rød blok samt Venstre og Konservative var ellers bag en CO2-afgift sidste år. Men regeringen fik den udskudt.

Luftige planer

Mai Villadsen hæfter sig også ved statsministerens ide om, at man i 2025 skal kunne flyve grønt på en dansk indenrigsrute. Hun påpeger, at Folketinget allerede har besluttet, at lave grønt brændstof.

- Til gengæld er Danmark et af tre lande i Europa, der ikke har en flyafgift. Det nævner statsministeren ikke her. Det er ærgerligt, at regeringen slet ikke ser nede af det spor, selvom vi har været i en juleperiode med flybilletter til 50 kroner retur til London, siger hun.

Mai Villadsen undrer sig også over, at statsministeren ikke nævner de mange fattige familier i sin tale.

- Mette Frederiksens adresserer nærmest ikke i talen de fattigste i Danmark, selvom behovet for julehjælp igen har slået rekord. Børnenes statsminsiter bør være langt mere offensiv for at få sikret, at der kommer en permanent løsning for de børnefamilier og de fattigste, som har det svært, konstaterer hun.