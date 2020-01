Mette F. afviser V-anklage: Regeringen kæmper for modtagecenter

Regeringen gør alt for lidt for at få opfyldt sin ambition om at etablere et modtagecenter uden for EU, hvor flygtninge kan søge om asyl.

Det mener Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Under en partilederdebat tirsdag i folketingssalen retter han anklagen direkte mod statsminister Mette Frederiksen (S).

- Vil statsministeren garantere, at regeringen kommer til at levere på dette valgløfte om at oprette et modtagecenter uden for EU, spørger Jakob Ellemann-Jensen.

Spørgsmålet bliver blandt andet stillet på baggrund af en artikel i Berlingske tirsdag.

Her bliver udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) refereret fra et samråd tidligere i januar.

Her siger han, at det foreløbig har været svært at komme igennem med planerne om et modtagecenter, blandt andet fordi ingen lande hidtil har udvist interesse for at huse det.

Mette Frederiksen er uenig i Jakob Ellemann-Jensens betragtninger.

Hun erkender dog, at opgaven med at få etableret et modtagecenter, der skal holde visse flygtninge væk fra Danmark, er svær.

- Er det nogen nem opgave? Nej. Og møder vi forhindringer? Ja, det gør vi, siger hun.

- Men vi møder også det modsatte, nemlig en stigende bevidsthed og en stigende erkendelse blandt i hvert fald nogle europæiske lande, i forhold til at det nuværende flygtningesystem ikke bare kan fungere.

- Så vi fortsætter ufortrødent vores arbejde. Men jeg vil da gerne have lov til at understrege, at jeg ikke alene håber på, jeg regner med opbakning fra Venstre til regeringens fortsatte arbejde på dette område, siger statsministeren.

Jakob Ellemann-Jensen lader sig imidlertid ikke spise af med den forklaring. Han holder fast i, at Socialdemokratiet for to år siden ville indføre et nyt asylsystem.

- Man lovede samtidig, at det kunne gennemføres af Danmark alene, hvis der ikke var opbakning til det i EU. Man lancerede det oven i købet under overskriften "retfærdig og realistisk".

- Så jeg vil gerne spørge: fremlægger regeringen en plan for, hvordan man vil gå dansk enegang med det her realistiske nye asylsystem, spørger Venstre-formanden.

Mette Frederiksen svarer, at hun på intet tidspunkt har sagt, at det vil blive let at få etableret et modtagecenter til flygtninge i et tredjeland uden for EU.

Hun understreger samtidig, at Danmark i første omgang prøver at finde en fælles løsning med EU.

- Selvfølgelig efterprøver vi først et europæisk spor. Men igen, det undrer mig, at Venstre bruger tid på at stille spørgsmål ved vigtigheden af denne opgave i stedet for at bakke regeringen op, siger hun.