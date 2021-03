Mette F. afviste spørgsmål om dobbeltstraf otte gange

Efter statsministerens spørgetime ville journalisterne have svar på spørgsmål om dobbeltstraf. Det nægtede hun at svare på igen og igen

Statsminister Mette Frederiksen (S) nægter at svare på spørgsmål om sager om dobbeltstraf for coronaforbrydelser.

Hele otte gange afviste hun spørgsmålene, fordi hun ikke vil tale om verserende sager.

Heller ikke da journalisterne stillede principielle spørgsmål eller spørgsmål til lovgivningen, ville hun udtale sig.

I stedet henviste hun igen og igen til Justitsminister Nick Hækkerup, der altså nu må se frem til mere end en henvendelse fra den danske journaliststand.

To års fængsel

I forbindelse med coronademonstrationer har flere modtaget straffe.

Fredag blev en 30-årig kvinde idømt to års fængsel, efter hun ved en Men In Black-demonstration i København 9. januar holdt en tale.

- Er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde, spurgte hun de tilstedeværende demonstranter.

Flere partier, herunder støttepartierne SF og Enhedslisten, har udtalt, at dommen er for hård.

Flere verserende sager

Men det er ikke den eneste sag, der lige nu behandles af domstolene.

En 29-årig kvinde er tiltalt for coronarelateret vold på en bar, hvor hun spyttede og råbte, at hun var smittet med virussen.

Også en 23-årig mand er tiltalt for at kaste sten mod politiet under en coronademonstration.

Begge kan ende med at blive idømt dobbeltstraf.

