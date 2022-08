Mette F. blæser på de radikale

Statsministeren har slet ikke tænkt sig at give efter for de radikales krav om, at der ikke må komme et dansk modtagecenter i Rwanda

Fronterne mellem Mette Frederiksen (S) og de radikale er for alvor trukket op.

Statsministeren blæser åbent på partiets trussel om, at det ikke vil støtte en regering, der vil oprette et dansk asylcenter i Rwanda.

Det sker i et interview med Berlingske.

Mette Frederiksen giver først og fremmest udtryk for, at hun både tror og håber, at asylcenteret i det afrikanske land bliver en realitet.

På spørgsmålet om, hvad hun siger til den radikale trussel om ikke at støtte en regering, der står for Rwanda-planen, lyder det fra Mette Frederiksen til Berlingske.

- Mit svar er, som det også var i årene før, jeg blev statsminister, nemlig at jeg som statsminister vil være i stand til at passe på landet på udlændingeområdet. Vi kommer ikke til på noget tidspunkt at lade os presse til at føre en udlændingepolitik, der ikke er god for Danmark.

- Det kommer ikke til at ske.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra de radikales politiske ordfører, Andreas Steenberg, til Mette Frederiksens udtalelser. Indtil videre forgæves.

Da de radikale i juni begyndte at rasle med vælte-sablen, havde Socialdemokratiets politiske ordfører heller ikke meget tilovers for truslen.

På frysepunktet

I forvejen er stemningen mellem regeringen og de radikale på frysepunktet, efter at støttepartiet har meldt ud, at den vælter regeringen, hvis Mette Frederiksen ikke har udskrevet valg inden Folketingets åbning første tirsdag i oktober.

Under det socialdemokratiske sommergruppemøde tidligere på ugen, blev Mette Frederiksen gentagne gange spurgt ind til de radikales valgtrussel. Her konstaterede hun bl.a.

- Jeg kommenterer ikke på, hvornår valget udskrives. Men det skal udskrives (afholdes, red.) inden for et lille år - det vil sige inden grundlovsdag næste år.