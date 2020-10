Mette F.: Bøde på 10.000 for at bryde opholdsforbud

Politiet skal fremover kunne indføre et opholdsforbud for en hel gruppe af personer, der skaber utryghed ved eksempelvis en S-togstation eller parkeringsplads.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) i sin åbningstale fra Folketingets talerstol.

- Der, hvor kriminaliteten får fat, skal politiet slå ned. Nu foreslår regeringen, at det sker med mere konsekvens, siger Mette Frederiksen.

- Som det er i dag, kan politiet forbyde enkeltpersoner at komme i særlige områder - for eksempel et bandemedlem. Det er fint, men hvad nu hvis resten af gruppen stadigvæk er der.

- Fremover skal politiet derfor kunne indføre et egentligt opholdsforbud for alle personer på bestemte steder i en begrænset periode.

Hvis opholdsforbuddet ikke overholdes, skal det koste en bøde på 10.000 kroner første gang.

Hvis den pågældende har gæld til det offentlige - det kan være ubetalte regninger for tidligere kriminalitet - skal politiet kunne tage jakker, ure, guldkæder og mobiltelefoner med det samme, siger Mette Frederiksen.

Bliver opholdsforbuddet overtrådt endnu en gang, skal straffen være 30 dages fængsel.