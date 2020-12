Mette F. bruger millioner på skattesky Facebook

Selv om regeringen sammen med støttepartierne har slået fast, at 'en styrket indsats mod skattely og skattespekulation' er en kerneopgave, poster Socialdemokratiet millioner af kroner i det skattesky Facebook.

Det kan Ekstra Bladet nu fortælle efter en gennemgang af regeringsmedlemmernes samt Socialdemokratiets brug af annoncer på det sociale medie.

I alt er der siden sidste års valgkamp og frem til i dag brugt 2.332.489 kroner på at annoncere for Socialdemokratiet og alle partiets ministre.

Så meget bruger S på Facebook: Socialdemokratiet: 1.518.470 kr. Mette Frederiksen: 613.385 kr. Nicolai Wammen: 63.976 kr. Jeppe Kofod: 63.379 kr. Dan Jørgensen: 33.067 kr. Benny Engelbrecht: 20.214 kr. Astrid Krag: 10.401 kr. Ane Halsboe Jørgensen: 3115 kr. Trine Bramsen: 2739 kr. Peter Hummelgaard: 2591 kr. Joy Mogensen: 569 kr. Lea Wermelin: 457 kr. Simon Kollerup: 321 kr. Kaare Dybvad Bek: ≤100 kr. Magnus Heunicke: 0 kr. Rasmus Prehn: ≤100 kr. Nick Hækkerup: 0 kr. Morten Bødskov: 0 kr. Pernille Rosenkrantz-Theil: ≤100 kr. Mattias Tesfaye: 0 kr. I ALT: 2.332.984 Vis mere Luk

Som oppositionsleder gik Mette Frederiksen ellers til kamp mod techgiganterne. I et interview med Politiken sagde hun 15. april 2019.

- Vi har behov for at finansiere vores velfærdssamfund, og derfor skal virksomhederne betale skat. Det gør techgiganterne i utrolig lille grad. Hvis vi affinder os med, at virksomheder kan flytte sig og flytte deres skattebetaling efter forgodtbefindende, så kan vi på sigt ikke finansiere velfærdssamfundet.

Nok vil statsminister Mette Frederiksen (S) bekrige selskaber, der benytter sig af skattely. Men når det kommer til Facebook er sagen en anden. Socialdemokratiet bruger millioner på at annoncere hos Facebook, der er kendt for at være skattesky. Og på pressemødet 7. december sagde statsministeren, at sociale medier er vigtige for hende, når hun skal kommunikere med borgerne. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Men i samme periode har Socialdemokratiet og partiets regeringsmedlemmer altså pumpet millioner til mediegiganten.

Og i dag har piben i den grad fået en anden lyd.

Langt nede af listen

Da Mette Frederiksen på et pressemøde 7. december blev spurgt, om hun mener, at det er bedre at kommunikere gennem Facebook eller Instagram frem for gennem interviews, svarede statsministeren:

'Det er jo bestemt ikke alle aviser, der har så mange abonnenter længere. Så man kan sige, hvis man kun er til stede i aviserne, så vil der jo være mange danskere, man ikke er i dialog med på samme vis, hvis vi kun står til rådighed for de elektroniske medier, så er der nogle andre borgere, vi ikke vil være i dialog med, og sådan gælder det jo så også med de sociale medier, hvor der er nogen, der er mere tilstede end andre.'

Så meget bruger partierne på Facebook: Også de øvrige partiern og partiledere bruger mindre formuer på annonceindkøb på Facebook. Men ingen når Socialdemokratiet til sokkeholderne. Køb af annoncer på Facebook og Instagram siden 1. april 2019: Socialdemokratiet: 1.518.470 kr. Mette Frederiksen: 613.385 kr. Venstre: 1.193.535 kr. Jakob Ellemann-Jensen: 133.842 kr. Lars Løkke Rasmussen: 47.408 kr. Konservative Folkeparti: 727.705 kr. Søren Pape Poulsen: 330.837 kr. SF: 528.223 kr. Pia Olsen Dyhr: 271.572 kr. Liberal Alliance: 460.843 kr. Alex Vanopslagh: 237.429 kr. Dansk Folkeparti: 385.341 kr. Kristian Thulesen Dahl: 89.050 kr. Enhedslisten: 294.610 kr. Pernille Skipper: 18.690 kr. Nye Borgerlige: 131.806 kr. Pernille Vermund: 29.641 kr. Alternativet: 160.089 kr. Torsten Gejl: 875 kr. Josephine Fock: 0 kr. Uffe Elbæk: 0 kr. Radikale Venstre: 34.713 kr. Sofie Carsten Nielsen: 15.451 kr. Morten Østergaard: 71.023 kr. kilde: Facebook Ad Library Vis mere Luk

Hvert år opgør Skattestyrelsen, hvilke selskaber, der betaler mest i skat. Seneste er fra indkomståret 2018. Her ligger eksempelvis TV2 nummer 74. JP/Politikens Hus ligger nummer 158 og Egmont ligger nummer 244.

Facebook Denmark ligger nummer 186.937 idet selskabet er sambeskattet med Cassin Networks, der står for at opføre selskabets datacenter på Fyn. Samlet har de to selskaber betalt nul kroner i skat.

Lange udsigter

Oxfam IBIS har set på Facebooks skatteforhold for Ekstra Bladet. Skatteekspert Christian Hallum peger på netop datacentret, der de sidste to år har haft 90,6 millioner i underskud, får indflydelse for Facebooks fremtidige bidrag til statskassen:

- Det store underskud, som Cassin har haft i Danmark kan fremføres i de kommende år og modregnes i et eventueltoverskud. Dermed kan det have lange udsigter, før Facebook betaler selskabsskat i Danmark, siger han:

- Facebook er kendt for at være ekstremt aggressive omkring deres skat. Ifølge tænketanken TaxWatch UK gemmer Facebook størstedelen af deres overskud i skattely, hvor de slipper med 6% i skat. Det er grotesk, at så stor en del af Facebooks overskud ender i skattely, når vi ved at de tjener deres penge fra de brugere, som befinder sig i lande som Danmark, hvor vi har en mere almindelig selskabsskat.

Jesper P. afviser hykleri: Det er realitetssans

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Statsminister Mette Frederiksen ønsker ikke at stille op til interview. Socialdemokraterne henviser i stedet til partiets politiske ordfører, Jesper Petersen.

Ifølge forståelsespapiret med støttepartierne vil regeringen bekæmpe skatte-spekulation. Vil I stadig det?

- Ja, det vil vi selvfølgelig. Vi mener stadig, at regulering af Facebook er nødvendig, og at de bør betale en fair skat. Det politiske synspunkt kan man også godt have samtidig med, at man er på Facebook – og annoncerer der. Ligesom vi gør i aviser, busskure og andre steder.

Facebook betaler ikke en øre i skat i Danmark. Socialdemokratiet sender millioner af kroner i deres kasse. Er det jeres måde at bekæmpe skattespekulation?

- Det er det selvfølgelig ikke. Det er jo en politisk kamp om at sørge for at både Facebook og andre - der i dag kan bruge skattesystemet til at slippe for nemt uden om - at der bliver gjort op med det i fremtiden. Det arbejder regeringen jo på.

Hvorfor så belønne dem med annoncekroner i mellemtiden?

- Det er jo en erkendelse af, at Facebook er blevet enormt stort og rigtig vigtig også for politiske partiers kommunikation. Cirka tre millioner danskere har en profil på Facebook. Rigtig mange finder nyheder og debat-stof via sociale medier. Så selvfølgelig er vi der som parti – og med vores formand.

Så hvis der skal medvind i Socialdemokratiets røde faner, er I afhængige af nogle amerikanske skattespekulanter?

- Nej. Sådan synes jeg ikke, det forholder sig. Men ja, vi er i den situation, at vi må navigere og arbejde i det medielandskab, der findes. Samtidig med at vi har politiske holdninger om, at fx Facebook bør betale mere retfærdig skat. Det arbejder vi på politisk. Det er nok ikke vores annoncering som afgør det, men nok nærmere en politisk kamp.

Hvis du skulle vælge mellem disse to udsagn: Er det hykleri – eller er det dobbeltmoral, at I godt vil bekæmpe dem, men samtidig støtter I dem?

- Det er realitetssans. Det kan de fleste danskere godt forstå. Når tre millioner danskere er på Facebook, så bruger vi den kanal og annoncerer, lige som vi gør i aviser og andre steder for at udbrede vores synspunkter.

- En del af de synspunkter er, at Facebook bør betale en mere retfærdig skat. Det er en kamp vi er engageret i på internationalt plan, hvor det vil batte. I OECD og i europæisk sammenhæng.

Er I kede af at dit parti er nødt til at bruge annoncekroner på et så skattesky foretagende?

- Det er ærgrer mig da, at de trods de mange brugere og store omsætning stadig ikke betaler den skat de burde.

Facebook: Det er rigtigt, at beløbene i Danmark ikke er store

Facebook har betalt det danske pr-firma Advice, der ligger nummer 1713 på listen over bedste skatteydere blandt selskaber i Danmark. Herigennem er der sendt et skriftligt svar fra Martin Ruby, politisk chef, Facebook i Norden:

'Vi betaler allerede skat i Danmark og helt efter reglerne den skat i Danmark, vi skal. Men det er rigtigt, at beløbene i Danmark ikke er store, og vi forstår også godt frustrationen over, hvordan teknologiselskaber beskattes. Vi ønsker en international skattereform, der er fair og gennemskuelig.'

'Hvorfor betaler I ikke skat i Danmark?'

'Vi betaler selvfølgelig skat i Danmark, og vi betaler den skat i Danmark, som vi skal. Men som amerikansk firma er det i USA, vi har hovedsæde, det er her størstedelen af vores aktiver og udvikling ligger, og derfor også her, vi betaler størstedelen af vores skat. Vi har over de seneste fem år i gennemsnit betalt omkring 20 procent i virksomhedsskat.'

'Der er en generel, bred kritik af, at I er skattesky, hvor I kommer frem. Hvad siger I til det?'

'Det er ikke retvisende, for vi betaler alle steder den skat, vi skal. Vi følger den lovgivning, der gælder, i de lande, vi opererer i. Vi vil gerne have internationale regler, så skatten bliver betalt efter de samme regler i alle lande. Det kan så betyde, at vi skal betale mere skat i Danmark, og det er fint med os. Bare reglerne er ens i de forskellige lande, så det bliver gennemsigtigt og fair for alle.'