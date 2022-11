Mette F.: Der går længe endnu

Der kan gå længe endnu, før Danmark har en ny regering.

Det siger fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) efter fredagens regeringsforhandlinger i Statsministeriet på Christiansborg.

- Jeg forventer ikke, at der er en ny regering sådan lige rundt om hjørnet. Der kommer en ny regering på et tidspunkt, men der er ikke nogen, der ved, hvordan den kommer til at se ud, siger hun.

Den fungerende regering varslede torsdag Folketingets partier om, at det kan blive nødvendigt at indføre en midlertidig bevillingslov.

Den vil kunne tages i brug, hvis der inden jul ikke er blevet vedtaget en finanslov.

Og sådan kan det meget muligt ende, mener Mette Frederiksen.

Hun understreger samtidig, at der også efter regeringsdannelse skal være tid til, at den nye regering kan udarbejde lovforslaget.

- Ligegyldig hvilken regering, der måtte være efter de her forhandlinger, så vil der være et ønske om og behov for at lægge sit eget finanslovsforslag frem, siger hun.

Finansloven skal senest være vedtaget 21. december, hvor Folketinget efter planen mødes sidste gang inden juleferien.

Sker det ikke, er der behov for en bevillingslov, så der blandt andet kan opkræves skatter og udbetales løn til offentligt ansatte efter nytår.

Mette Frederiksen, der er blevet udpeget som kongelig undersøger, har siden 4. november forhandlet med Folketingets øvrige partier.

Kun Danmarksdemokraterne er ude af forhandlingerne, og der er derfor fortsat 10 partier, der mødes med Mette Frederiksen.

Torsdag og fredag har fokus været på økonomi, reformer og håndtering af den stigende inflation. Inden da var sundhed og velfærd på programmet.

Der er endnu ikke udsigt til, at der skal forhandles om et konkret regeringsgrundlag.

- De her indledende runder på nogle af de meget store politiske dagsordener kommer forventeligt til at fortsætte et godt stykke tid endnu, siger Mette Frederiksen.

Når forhandlingerne genoptages efter weekenden, skal der blandt andet diskuteres miljø og klima samt trivsel hos børn og unge.