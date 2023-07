Mette F.: Der må ikke komme et A4-ark mellem USA og Europa

- I mine øjne må der ikke komme et A4-ark mellem USA og Europa.

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S), efter at hun torsdag mødte USA's præsident, Joe Biden, samt stats- og regeringslederne fra de øvrige nordiske ledere til topmøde i Helsinki.

På mødet understregede USA og de nordiske lande, at de i vid udstrækning deler værdier og verdenssyn. Og det skal fortsætte - også selv om Sverige og Finland kommer med i Nato og de europæiske lande dermed bliver bedre i stand til at varetage egen sikkerhed. Det fastslår Mette Frederiksen efter mødet:

- Så længe jeg sidder som statsminister i Danmark, så kommer vi ikke til at rykke væk fra USA. Enhver overvejelse i den retning vil være forkert. Den primære årsag til, at vi lever i et frit, demokratisk og åbent samfund er USA. Og sådan har det været siden 1940'erne.

- Men det betyder ikke, at vi europæere ikke skal kunne mere selv. Det skal vi i forhold til vores eget forsvar og vores egen sikkerhed, siger Mette Frederiksen.

Hun henviser til, at regeringen og et bredt flertal i Folketinget vil investere 143 milliarder ekstra i forsvaret de næste ti år. Det skal bringe Danmark op på at bruge mindst to procent af bruttonationalproduktet på forsvar, hvilket er den nye Nato-målsætning.

Sammen med et samlet Norden i Nato giver det nye muligheder, mener Mette Frederiksen.

- Østersøen kommer til at ændre karakter. For nu bliver det Nato-lande hele vejen rundt. Og det er en naboregion til Rusland, så det vil ændre nogle dynamikker.

- Vi får nu et samlet Norden sikkerhedspolitisk, og det er en kæmpe fordel, siger Mette Frederiksen.

Hun vurderer, at det danske ønske om at være tæt på USA deles af de øvrige nordiske lande.

- Vi har en lang tradition for at være proamerikanske. Nogle af de nordiske lande har allerede en en-til-en forsvarssamarbejdsaftale med USA. Det er vi i gang med at forhandle for Danmark. Så jeg tror bestemt ønsket deles af de nordiske lande, siger Mette Frederiksen.

I EU arbejder man også på at øge Europas evne til at forsvare sig selv. Blandt andet ved at styrke den europæiske forsvarsindustri. Men det franske ønske om et betydeligt mere selvstændigt EU, der trækker sig mere fri af USA deles ikke af den danske statsminister.

Hun ser Nato - hvor USA er det stærkeste medlem - som garanten for Danmarks sikkerhed.

- Jeg er meget, meget pro-amerikansk og pro det transatlantiske. Siden Anden Verdenskrig har det forhåbentlig stået klart for alle europæere, at vi kan ikke noget uden amerikanerne.

- Det betyder ikke, at vi ikke skal kunne mere selv. Det skal vi. Men i mine øjne må der ikke komme et A4-ark mellem USA og Europa, siger Mette Frederiksen.