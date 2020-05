Mette F.: - Det er en kraftig tilsidesættelse af reglerne

En gruppe muslimske mænd mødtes tilsyneladende sent søndag aften nær Gellerupparken i Aarhus for at bede sammen - stik imod forsamlingsforbuddet, som forbyder flere end ti at samles og netop er blevet forlænget til 8. juni.

- Det er en kraftig tilsidesættelse af reglerne. Den form for politiske eller religiøse markeringer skal ophøre. Jeg har set eksemplet fra Gellerup. Jeg kan kun tage afstand fra de dele af indvandrermiljøet, der ikke føler, de skal følge reglerne. Men det er vigtigt at sige, at der er mange dele af indvandrermiljøet, der følger retningslinjerne, siger Mette Frederiksen under om den påståede overtrædelse af forsamlingsforbuddet under en spørgetime i Folketingssalen.

Statsminister Mette Frederiksen i Folketingssalen til spørgetime på Christiansborg. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Østjyllands Politi har oplyst, at de søndag fik en anmeldelse om, at der søndag aften ville blive holdt en muslimsk fællesbøn i Gellerup ved Aarhus. Da politiet nåede frem, var fællesbønnen dog slut, og politiet kunne ikke konstatere, om forsamlingsforbuddet var overtrådt.

I går rasede Venstres næstformand og retsordfører Inger Støjberg over forsamlingen:

- Når man ser en video som den her, tror man, det er fra Islamabad, Mosul eller Mogadishu. Men det er det ikke. Det er i Aarhus, og det er i Gellerupparken. Det er dybt rædselsfuldt at se, for det viser, at vi har med en flok mennesker at gøre, som er fløjtende ligeglade med alle regler, sagde hun til Ekstra Bladet.

Støjberg forarget over video: - Dybt rædselsfuldt