Mette F.: - Det er nødvendigt at aflive alle mink i Danmark

- Det er nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder også avlsdyr, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemøde.

- Virus er muteret i mink, og den muterede virus har spredt sig til mennesker. Og hvad værre er så har SSI i laboratoriet fundet fem eksempler på virus fra minkfarme i mennesker, siger Mette Frederiksen.

Dermed bekræfter hun, at minkavl i Danmark står i den største krise nogensinde.

Hun siger, at hun har ansvar over for danskerne, men at hun også har ansvar over for den øvrige verden.

Sundhedsminister Magnus Heunicke fortæller på pressemødet, at Statens Serum Institut har fundet mutation i prøver fra fem forskellige minkfarme, og han understreger ligesom statsministeren, at det er en trussel mod den globale kamp for en covid–19–vaccine.

- Undersøgelserne har vist, at mutationerne kan påvirke de aktuelle kandidater, der er til en vaccine mod covid-19. Det er en trussel for udviklingen af vacciner mod coronavirus. Derfor er det vigtigt, vi laver en national indsats.

Det frygtes, at den muterede virus kan sprede sig ud til hele verden.

Forsvaret, hjemmeværnet og beredskabsstyrelsen bliver sat ind, lyder det fra statsministeren.

Mogens Jensen, fødevareminister:

- I dag er der 207 smittede minkfarme, der har spredt sig til en større del af Jylland, siger han. For en måned siden var smitten primært i Nordjylland.

Hun udtrykker sin beklagelse og sympati, og fortæller at beslutningen er taget med et tungt hjerte.

Tidligere på dagen lød det fra Landbrug & Fødevarer, at man ikke længere ville hjælpe myndighederne i kampen mod corona.

- Vi vil ikke finde os i mere. Minkbranchen har rakt en hånd ud og samarbejdet fra dag ét. Branchen har udvist samfundssind, som sjældent er set lige. Og som de færreste kan sætte sig ind i. Nu er det nok. Nu lukker vi døren. Hverken vi eller pelsdyravlerne vil hjælpe med at aflive raske dyr. Det er uetisk! Og ingen offentlige myndigheder er velkomne på vores bedrifter uden at kunne fremvise en negativ coronatest, sagde viceformand Thor G. Kofod ifølge LandbrugsAvisen.