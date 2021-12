Mette F.: - Det går uhyggeligt hurtigt - nye tiltag ventes i morgen

OPDATERET 14:53

Der kommer et pressemøde om yderligere corona-tiltag i morgen.

Det har statsministeren netop sagt i Folketinget.

Meldingen kommer efter hun i folketingssalen netop har meldt ud, at omikron-varianten har udviklet sig yderst alvorligt. Mette Frederiksen forberder derfor Danmark på nye tiltag for at dæmme op for smitten.

Hvad de konkret bliver, får vi altså besked om i morgen, onsdag.

Senere i dag tirsdag venter der et pressemøde, hvor en række myndigheder gør status.

Brostrøm vil gå efter nattelivet

---

- Det går uhyggeligt hurtigt.

Statsministeren ser med stor alvor på den nye coronavariant omikron.

Mette Frederiksen indleder dagens spørgetime med en kedelig besked. Der kan være nye restriktioner og tiltag på vej. Det skyldes især den nye variant - omikron.

- Jeg bliver nødt til at sige, at vi er dér nu, at vi følger udviklingen meget tæt. Ikke på daglig basis, men flere gange om dagen.

- Myndighederne overvejer nu, om der er behov for yderligere nødvendige tiltag, siger hun.

Det undersøges om det tredje såkaldte boosterstik kan fremrykkes yderligere. Altså at de danskere, som ikke allerede har fået det, får det hurtigere end planlagt.

Hun nævner også, 'muligheden for at opdatere coronapasset med det tredje stik'.

Fra næste uge kan halv million vaccinationer gives om ugen, siger hun.

- Hvert et stik tæller, lyder det.

Statsministeren opfordrer til, at man går ind og tjekker, om man kan få sit tredje stik tidligere hurtigere end planlagt.

- Det er kun lidt over en uge siden det første danske omikron-tilfælde blev påvist. Syv dage senere - i lørdags - var der påvist 135 tilfælde. I går - kun to dage efter - 261 påviste smittede, siger statsministeren om omikrons hurtige smittekæder.

Konkrete tiltag må vente

Lidt senere kommer Mette Frederiksen det noget nærmere. På spørgsmål fra Pia Olsen Dyhr (SF) siger statsministeren, at hun forventer nye tiltag:

- Det tror jeg, der er.

- Jeg udtrykker først de konkrete tiltag, når de er nødvendige.

- Vi må forberede os på hver især, at der er behov for yderligere i forlængelse af den samtale, vi har nu her, siger Mette Frederiksen.