Mette F. erkender: Der er kaos

Mette Frederiksen lægger ikke skjul på, at der er kaotiske tilstande i oppositionen

Den seneste tid har været præget af interne slagsmål i oppositionen. De radikale truer med at trække støtten til Mette Frederiksen, mens Alternativet og Enhedslistens egne frontfigurer selv går efter statsministerposten.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, forsøgte da heller ikke at nedtone spændingerne i rød blok, da hun tidligere i dag holdt pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde:

- Jeg kan godt forstå, hvis der er vælgere, der bliver trætte af den diskussion, der foregår på Christiansborg. Jeg tror ikke, at det kaos, der udspiller sig nu, er gavnligt for os, der gerne vil have en ny regering, sagde hun.

Aldeles ubegribeligt

Mette Frederiksen var imidlertid ikke sen til at sende en stikpille til den radikale leder, Morten Østergaard. Hans krav om en skriftlig garanti om, at en eventuel ny regering med hende i spidsen skal lægge afstand til Dansk Folkeparti, er direkte 'udansk', mener hun.

Samtidig udtrykte hun en højlydt undren over Uffe Elbæks manglende støtte:

- Jeg må sige, at med de mærkesager, Alternativet har, er det mig aldeles ubegribeligt, hvis man vælger at støtte Lars Løkke Rasmussen.

- Så hvis Alternativet lander på det, så mener jeg, at det er helt uforeneligt med det, de står og siger, de gerne vil politisk. Og det, tror jeg heller ikke, kommer til at ske, lød det fra Mette Frederiksen.

Uenig om udlændinge

Hun mener, at uenighederne i oppositionen særligt bunder i en ting:

- Jeg anser det meste af den uenighed, der er i rød blok, som uenighed om udlændingepolitikken. Uenighederne er reelle, og de kommer ikke til at blive mindre eller forsvinde.

- Men hvis vi i Socialdemokratiet ændrer på vores udlændingepolitik, så er vores troværdighed væk, siger Mette Frederiksen.