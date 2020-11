Mette F. får Simon Kollerups rådgiver som barselsvikar

Statsminister Mette Frederiksen (S) har ansat to særlige rådgivere, så hendes hold igen består af to særlige rådgivere og en stabschef

Statsminister Mette Frederiksen (S) har onsdag ansat to særlige rådgivere, meddeler Statsministeriet.

Det er Nana Zarthine Christensen og Sofie Findling Andersen, som kommer til at indgå i det politiske sekretariat i Statsministeriet.

Sofie Findling Andersen er ansat som særlig rådgiver for Mette Frederiksen i det kommende år, mens særlig rådgiver Sara Vad Sørensen er på barsel.

Sofie Findling Andersen har siden folketingsvalget sidste år fungeret som særlig rådgiver for erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Det job får hun orlov fra i det kommende år, hvor hun altså skal være særlig rådgiver for Mette Frederiksen.

Nana Zarthine Christensen har hidtil været digital kommunikationsrådgiver og politisk rådgiver i Socialdemokratiet.

Med ansættelserne kommer statsministeren igen op på at have to særlige rådgivere og en stabschef.

Martin Justesen, der tidligere fungerede som særlig rådgiver for Mette Frederiksen sammen med Sara Vad Sørensen, blev i august udnævnt til stabschef i Statsministeriet.

Det skete, efter at Mette Frederiksens mangeårige rådgiver, Martin Rossen, i juni meddelte, at han fratrådte sin stilling som stabschef.