Mette F. forsvarer politikerpension: Folk har forskellige ordninger

'Mette Frederiksen, hvad er din egen pensionsalder, og synes du, det er i orden, at folketingspolitikere har lavere pensionsalder end andre. Jeres pensionsalder følger jo ikke andres, i kan jo gå 5 - 7 år før.'

Sådan spurgte Ekstra Bladets læser Lars E., da Mette Frederiksen (S) onsdag mødte chefredaktør Poul Madsen i en tv-duel om Socialdemokratiets udspil til en pensionsreform.

- Der kom faktisk en ændring af vores pensionsvilkår for noget tid siden. Den ordning, der var før, som var ret god, er blevet mindre god, og det synes jeg er helt fint, lød svaret fra Mette Frederiksen.

Adspurgt endnu en gang lød svaret fra partilederen, at Folketingets pensionsordning ikke er mere unfair end så meget andre pensionsordninger.

- Nu har alle ude på arbejdsmarkedet efterhånden fuldstændig forskellige pensionsvilkår, for du har arbejdsmarkedspensioner, du har den private pension for nogens vedkommende, og der er så også en pensionsordning i Folketinget.

Mette Frederiksen var i tv-duel med Poul Madsen i forlængelse af hendes og partiets eget udspil om pension og efter at Ekstra Bladet over en række artikler har sat fokus på, at nedslidte har behov for pension før andre.

