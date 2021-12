Mette F. forventer pressemøde klokken 20.30 onsdag

Statsminister Mette Frederiksen (S) forventer at kunne præsentere nye corona-tiltag klokken 20.30 i morgen.

Det skriver hun på sin Facebook-profil akkompagneret af en bedrøvet selfie.

Statsministeren fastslår dog, at hun ikke er helt sikker på tidspunktet. Det skyldes, at Folketingets Epidemiudvalg først skal drøfte de potentielle tiltag.

Derfor kan hun 'ikke på nuværende tidspunkt være mere konkret'.

'Ser bekymrende ud'

Mette Frederiksen indleder sit opslag med at konstatere, at udviklingen 'ser bekymrende ud'.

'Smitten er høj, og der er mange indlagte på landets hospitaler. Dertil kommer den nye variant, omikron, som spreder sig uhyggeligt hurtigt,' skriver hun.

'Vi har allerede skruet op for vaccineindsatsen, indført coronapas og mundbind. Men det er myndighedernes vurdering, at der er behov for flere tiltag - blandt andet for at forsinke udbredelsen af den nye variant,' fortsætter hun.

Mette Frederiksen slutter af med at opfordre dem, der har bestilt tid til deres tredje stik, til at undersøge, om de kan fremrykke tiden.