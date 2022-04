Mette F. fuld af gas: - Helt sort

Regeringen fremlagde tirsdag en plan, som lægger op til fuldstændig udfasning af naturgas i Danmark. Men statsministeren er fuld af gas og uden konkrete løsninger.

På trods af 45 minutters pressemøde og 25 siders pjece om udspillet er der intet konkret i regeringens udspil om, hvad det vil koste almindelige gaskunder at sløjfe gasfyr og omstille til fjernvarme.

Tilbage står danskerne med gasregninger på himmelflugt, men fortsat uden svar og løsninger. Og hjælpen er som gas. Umulig at få øje på.

- Vi skal holde fast i, at der er mange husholdninger, der kan klare den her opgave selv, hvis man har en stor friværdi og en god indkomst. Så det her er jo en type investering a la det, man gør som husejer på andre områder.

- Vi skal ikke ind i, at alle skal have hjælp eller støtte. Mange kan klare det selv. Det, vi er mest optagede af, er dem, der ikke kan klare det selv af forskellige årsager. Hvor der ikke er det der albuerum i økonomien, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet uden at nævne beløb.

Ekstra Bladet har i kølvandet på regeringens plan fået et hav af henvendelser fra danskere, der er i problemer. Store gas-problemer. Enten kan de ikke få fjernvarme på deres adresse, ellers har de slet og ret ikke råd.

Ingen kvaler - du betaler

En af dem er Michelle Fleron fra Næstved, der bor i et hus med gasfyr. Den 54-årige kvinde er arbejdsløs, og har hverken råd eller mulighed til at komme af med sit gasfyr.

- Vi har været ude og tage et lån i banken for at få en varmepumpe. Vi har hurtigt regnet ud, at hvis vi skulle ved med at blive på ren gas, så ville det hurtigt blive alt, alt for dyrt i længden. Og vi har slet ikke haft muligheden for det, hvor vi bor. Jo først i 2030, men det kan vi jo ikke vente på, siger Michelle Fleron til Ekstra Bladet.

Ifølge Michelle Fleron er det en stor kamel af sluge, fordi det er mindre end fem år siden, at de fik et nyt gasfyr.

- Men sådan er det jo. Ingen kvaler, danskerne betaler, siger Michelle Fleron om de fine ord på pressemødet

Helt sort

Også 62-årige Vivi Jensen fra Farum er i problemer. Selv om hun gerne vil opfylde regerings ønske, så kan hun ikke.

- Vi vil rigtig gerne have fjernvarme, men kommunen har lige fremlagt 2025-planen for vores område, og vores hus er ikke en del af den. Hele den grønne omstilling lyder rigtig flot, men det kan jo bare ikke lade sig gøre, siger hun til Ekstra Bladet.

Varmepumpen kan derfor også blive et tema for Vivi Jensen, men hvis alle pludselig skal til at koble den op på el, så kan det også blive et problem i området.

For Lars Bo Andersen fra Padborg er problemet ganske simpelt. Han har ikke penge nok til at gøre, hvad Mette Frederiksen og co. siger.

- Vi har en i job og en i fleksjob i min husstand, så vi kan ikke bare hive 50.000-100.000 ud af budgettet. Hvordan skulle vi gøre det, med de benzinpriser, madpriser og elpriser, som vi har i øjeblikket. Det er jo helt sort. Det er jo helt uovervejet. De vil sikkert gerne, men kan ikke, siger Lars Bo Andersen om regeringens planer.

Grøn snak fra Wammen

Ekstra Bladet forsøgte under pressemødet at lirke konkrete tal ud af regeringen på, hvad forslaget kommer det til at koste danskerne.

Det fik statsministeren til at smide depechen videre til sin finansminister. Herefter indlod Nicolai Wammen (S) sig på et længere svar om Putin, russisk gas og omstilling af produktionen. Han fik ikke nævnt hverken tal eller konkrete forventede priser for danskerne.

- Det, vi lægger frem i dag, er overliggeren, kan man sige, for, hvor det er vi skal hen for at forholde os til den situation, der er, efter 24. februar - Putins krig - der har en enorm konsekvens ikke mindst selvfølgelig for mennesker i Ukraine, flygtninge, men for os alle sammen.

