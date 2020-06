Mette F. giver Jokke carte blanche

Ingen politik over Jokke

Det var lidt som at se det samme skuespil for titusinde gang, da Mette Frederiksens forslag blev debatteret i folketinget tirsdag eftermiddag.

Flankeret af Karsten Hønge (SF) og Eva Flyvholm (EL) snerrede venstrefløjen af kongehusets medfødte særstatus ud fra en grundholdning om, at demokrati bygger på lighed.

Alt i mens trådte resten af folketingets ordførere et skridt nærmere på en medalje, da de lystigt glædede sig over, at prins Joachim tiltræder som forsvarsattaché.

En af årsagerne til, at Enhedslisten ikke kunne stemme for statsministerens forslag var frygten for en problematisk sammenblanding af politik og kongehus - et nogo, som tidligere har givet kronprins Frederik alvorlige konflikter som medlem af IOC-komiteen.

Ifølge Peter Viggo Jakobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, har Enhedslisten dog ikke noget at være bange for.

Han vurderer, at prins Joachim som forsvarsattaché agerer på ministerens vegne som en hvilken som helst anden embedsmand.

- Han handler på baggrund af de retningslinjer, som udenrigsministeren og forsvarsministeren udstikker, siger Peter Viggo Jakobsen.