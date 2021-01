Mette F. giver kold skulder til coronahelte

Et stort flertal i Folketinget presser regeringen til at hjælpe coronahelte, der får økonomisk pisk ved ekstra vagter, men Mette Frederiksen (S) afviser

Bliver du eller din partner også straffet for at tage coronavagter, og er du klar til at stå frem ligesom Kirsten Gebauer, så skriv til kbl@eb.dk

Statsminister Mette Frederiksen (S) afviser at hjælpe de coronahelte, der får økonomiske pisk, hvis de giver den en ekstra skalle under pandemien.

Det siger Mette Frederiksen i en debat i Folketingssalen som reaktion på Ekstra Bladets forsidehistorie tirsdag om intensiv-sygeplejersken Kirsten, der betaler over 70 procent til statskassen af ekstra arbejde med covid-patienter.

- Det er utrolig vigtigt, når vi diskuterer nogle af de grundlæggende strukturer på arbejdsmarkedet, at vi ikke gør det på baggrund af enkeltsager, som man altid kan få sympati for, siger Mette Frederiksen.

Du kan se den 61-årige sygeplejerske Kirsten Gebauer forklare de økonomiske pisk øverst i artiklen.

Mette F: Når man ser Ekstra Bladets forside ...

Ekstra Bladets forside blev foreholdt statsministeren af Alternativets folketingsmedlem, Torsten Gejl. Han ville vide, om det virkelig var rimeligt, at Lars Hansen mister førtidspension, når hans kone knokler som sosu-hjælper på et plejehjem.

Du kan se en video med Lars Hansen herunder.

Og læse om ægteparrets situation her:

Corona-helte får med Mettes pisk: Straffes for at knokle

Både Lars Hansen og Kirsten Gebauers situation preller dog af på statsministeren.

- Selvfølgelig tænker man instinktivt, når man ser forsiden af Ekstra Bladet, at en kvinde, der vælger at arbejde ekstra, fordi der er corona, hvorfor i alverden skal den kvindes mand så trækkes i sin førtidspension, siger Mette Frederiksen.

- Det er, fordi vi har et gammelt hæderkronet princip i Danmark, hvor - hvis man kan forsørge sig selv - så skal man gøre det, forklarer statsministeren.

Flertal presser på

Regeringens støttepartier - Enhedslisten, SF og Radikale Venstre - presser alle på for en løsning.

- I Radikale Venstre synes vi, det er helt absurd, at vi i en coronasituation, hvor der er hårdt brug for hænder i sundhedssektoren, straffer for eksempel Kirsten, der lægger ekstra timer, siger de radikales beskæftigelsesordfører, Samira Nawa.

Også Venstre, Dansk Folkeparti, de konservative og Nye Borgerlige kræver handling, viser Ekstra Bladets rundringning.

Det siger partierne Det siger partierne om coronahelte med skattesmæk: Enhedslisten: Forstokkede regler, der burde være afskaffet for længst, siger beskæftigelsesordfører Victoria Velásquez. SF: Hvordan kan takken for ekstravagter være et spark i røven? Det er uværdigt, ydmygende og uforståeligt, siger politisk ordfører Karsten Hønge. Radikale Venstre: Vi er for at se på en løsning, så man ikke mister incitamentet til at tage et job eller ekstra timer, siger beskæftigelsesordfører Samira Nawa. Venstre: Det giver ikke mening, og i en ekstraordinær situation burde regeringen selvfølgelig gøre noget frem for at gemme sig, siger politisk ordfører Sophie Løhde. De konservative: De er helte, og de skal hjælpes, for vi siger jo, det skal kunne betale sig at arbejde, siger beskæftigelsesordfører Naser Khader. Dansk Folkeparti: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at førtidspensionister bliver straffet, fordi deres samlever udøver et altafgørende arbejde for Danmark og folkesundheden, siger gruppeformand Peter Skaarup. Nye Borgerlige: Vi mener, at ægtefælle-afhængigheden skal afskaffes, siger beskæftigelsesordfører Lars Boje Mathiesen. Det siger regeringen: 'Der er gennem de senere år foretaget en række lempelser af reglerne for beregning af folkepension og førtidspension, så der er plads til, at ægtefæller og samlevere kan have en højere indkomst, uden at det har betydning for pensionen,' siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i et skriftligt svar. 'Men ved højere supplerende indkomster, nedsættes pensionen. Det ændrer ikke på, at man altid kan diskutere, om vi har fundet den rette balance,' lyder det. Vis mere Luk

Kræver svar fra ministeren: 'Uværdigt og ydmygende'

Ægtefæller får mindre pension

Førtidspensionen reguleres nemlig efter, hvor meget en ægtefælle tjener. Når man kommer over et vist beløb, modregnes 30 kr. i førtidspension for hver 100 kr., ægtefællen tjener ekstra.

Derfor ender familier, hvor en af parterne er førtidspensionist, med reelt at betale omkring 70 procent til staten, hvis de tager ekstra coronavagter.

Du kan se intensiv-sygeplejersken Kirsten Gebauer, hvis mand er førtidspensionist, fortælle om den økonomiske lussing øverst i artiklen, eller du kan læse mere her:

Sygeplejerske: 'Mettes tak klinger hult’ '

Mette F. nøjes med tak

Dermed lægger 117 mandater pres på statsminister Mette Frederiksen (S) for at løse problemet. Indtil videre har Mette Frederiksen dog kun givet coronaheltene sin tak og en kold økonomisk skulder.

- Selvom jeg har al mulig sympati for den konkrete sag, vil jeg gerne holde fast i idéen om, at i Danmark forsørger man sig selv og sin familie, hvis man overhovedet kan, siger Mette Frederiksen.

Mettes tak til frontlinjen Statsminister Mette Frederiksen har flere gange takket ansatte i frontlinjen mod corona, siden landet lukkede ned på grund af den smitsomme virus. - En kæmpe tak til alle jer, der arbejder i vores sundhedsvæsen. Til alle jer i ældreplejen. Til alle jer, der passer på udsatte og sårbare borgere. Corona har stillet helt særlige krav til personalet i frontlinjen, sagde Mette Frederiksen ved Folketingets afslutningsdebat, 22. juni 2020. Vis mere Luk

SF's politiske ordfører, Karsten Hønge, har kaldt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i samråd i sagen.

Her skal han svare på, om det er rimeligt, at familier med førtidspensionister kan ende med at betale 70 procent til staten, når de arbejder ekstra under corona.

Kræver svar fra ministeren Karsten Hønge fra Socialistisk Folkeparti kræver svar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i sagen om førtidspensionisternes modregning: Mener ministeren, at det er rimeligt, at for eksempel sosu-assistenter og sygeplejersker, som under covid19 pålægges overarbejde eller opfordres til at tage ekstra vagter, har udsigt til at deres partners førtidspension modregnes grundet den arbejdende partner har ydet en ekstra indsats i forbindelse med pandemien?

Hvilke initiativer vil ministeren tage for at fjerne modregningen for førtidspensionister, hvis samlever arbejder flere timer under covid19? Ministeren skal svare på spørgsmålene i et samråd på Christiansborg. Vis mere Luk

Minister: Der er lempet Statsminister Mette Frederiksen (S) ønsker ikke at forholde sig til de økonomiske smæk til coronaens helte. Statsministeriet har sendt Ekstra Bladets spørgsmål om rimelighed, undtagelser og det 'hult klingende tak' videre til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), som gerne diskuterer 'den rette balance'. 'Der er gennem de senere år foretaget en række lempelser af reglerne for beregning af folkepension og førtidspension, så der er plads til at ægtefæller og samlevere kan have en højere indkomst, uden at det har betydning for pensionen,' siger Peter Hummelgaard i et skriftligt svar. 'Men ved højere supplerende indkomster, nedsættes pensionen. Det ændrer ikke på, at man altid kan diskutere, om vi har fundet den rette balance,' lyder det. Og så gentager ministeren en tak til 'medarbejdere i kernefunktioner rundt omkring ikke mindst i sundheds- og omsorgsplejen'. 'Sygeplejersker, sosu-assistenter, laboranter og mange flere, der har lagt ekstra timer i en svær tid. Eller måske er kommet i job, efter de ellers var gået på pension. Det vil jeg gerne takke dem for,' siger Peter Hummelgaard. Vis mere Luk