Mette F. giver lussing til Mink-Mogens

Mette Frederiksen lægger det fulde ansvar for at oplyse minkavlere om ulovlig ordre over på fødevareminister Mogens Jensen.

- Det er min klare forventning, at fødevareministeren selvfølgelig gør det, siger hun efter spørgetime i Folketinget.

Her borede journalister i, hvorfor regeringen ikke meldte ud til minkavlerne allerede i weekenden, at ordren om aflivning ikke havde lovmæssig gyldighed. Det var således søndag, at det gik op for Mette Frederiksen, at ordren om aflivning af samtlige mink var ulovlig.

Men her melder statsministeren hus forbi. Ansvaret for at orientere minkavlerne lå nemlig hos Mogens Jensen, lader hun forstå.

Det var først i dag tirsdag, at den ulovlige instruks til minkavlerne blev trukket tilbage og erstattet af en ny.

- Hvorfor melder I det ikke med det samme ud til minkavlerne?

- Det er min klare forventning, at fødevareministeren selvfølgelig gør det, lyder det fra Mette Frederiksen.

- Minkavlerne fik først besked tirsdag. Har du tillid til din fødevareminister?

- Jeg har tillid til regeringens ministre, men det her forløb kræver selvfølgelig en redegørelse.

- Siger du direkte til Mogens Jensen, at han skal give besked til minkavlerne?

- Jeg har en klar forventning om, at når der opstår fejl, og det viser sig efterfølgende, at der ikke er lovhjemmel, så retter man op på det som minister.

Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr i Folketingssalen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

- Bad du ham om at gøre det?

- Jeg har en klar forventning om, at man lever op til det, som man skal, som minister.

- Hvorfor har du stadig tillid til Mogens Jensen?

- Jeg har tillid til alle regeringens ministre.

- Jeg spurgte hvorfor?

- Det har jeg, fordi ellers var de ikke ministre i regeringen.

- Hvad mener du om, at minkavlerne først får besked i dag klokken 10?

- Hvad angår konkrete elementer i det her forløb, der sætter vi nu en redegørelse i gang, som kommer til at vise, hvad der er foregået, og det er den rigtige måde at behandle sådan en sag på,

- Jeg spurgte bare, hvad din holdning var.

Herefter svarer Mette Frederiksen ikke på Ekstra Bladets spørgsmål, der det kun var tilladt at stille to spørgsmål per medie.

