Mette F.: Her blev jeg opmærksom på skandalen

Mette Frederiksen (S) afviser, at hun vidste, at minkordre var ulovlig, da den blev udsendt.

- Det bliver Statsministeriet gjort opmærksom på i weekenden, siger hun i Folketingets spørgetime.

Det var på et pressemøde onsdag, at Mette Frederiksen krævede alle mink aflivet. Men her vidste hun altså ikke, at dette var ulovligt, lyder det nu.

- Hvis vi havde fået det at vide, havde jeg selvfølgelig sagt det på pressemødet onsdag, siger hun.

Fødevareminister Mogens Jensen afgav ligeledes ordren om aflivning i et brev til minkavlerne - sendt ud via Fødevarestyrelsen fredag aften. Helt konkret brugte Fødevarestyrelsen ordet 'skal' 31 gange i brevet, som var underskrevet af Hanne Larsen, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen.

- Det er helt naturligt, at vi igangsætter en redegørelse, siger Mette Frederiksen om forløbet.

Der skal placeres et ansvar

På spørgsmålet om, hvorvidt der skal placeres et ansvar i mink-sagen efter en undersøgelse, siger statsministeren.

- Det er klart. Men jeg vil gerne understrege igen: Hvilken interesse skulle regeringen have i, at der ikke er et lovgrundlag?

- Vores eneste interesse er at føre Danmark godt igennem den globale pandemi. Hvis vi var klar over, at der ikke var lovhjemmel, så havde vi selvfølgelig kommunikeret det, fortsætter Mette Frederiksen.

Hun siger samtidig, at hun ikke er klar over, hvad der er foregået i Fødevarestyrelsen i dette forløb.

