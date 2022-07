Mette F. i Facebook-ups

Man skal passe på med at være for hurtig på tasterne, når man lægger opslag op på sociale medier

Statsminister Mette Frederiksen er kendt for sin tilstedeværelse på sociale medier. Den er stærkt skåret til målgruppen, hvor der er delt uformelle billeder af makrelmadder og vinduespudsning.

Mandag morgen gik det dog en smule for hurtigt for statsministeren - eller dem, der har en hånd med i at styre profilen - da hun lagde et billede op med Tour de France-vinderen Jonas Vingegaard.

- Godmorgen fra Paris. I går skrev Jonas Vingegaard dansk sportshistorie. Og hele Danmark hyldede ham og fejrede sejren, blev der skrevet på både Facebook og Instagram.

Men lige efter kom i første ombæring en regi-bemærkning, der brød illusionen:

- Og så lægger jeg kronprinsen i story.

Det nåede dog kun at stå i to minutter, så blev det slettet, fremgår det at Facebooks redigeringshistorik. På Instagram står opslaget også som redigeret.

Der røg en finke af panden på statsministerens Facebook-profil

Kronprinsen er mandag formiddag stadig ikke i story.

Statsministeren hastede til tour

Statsministeren afbrød sin ferie for at tage til Paris, da det stod klart, at Jonas Vingegaard ville vinde cykelløbet. Det var hun ikke ene om. Også kronprins Frederik var i Paris, og det samme var kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.

- Vi hepper også her fra tribunen, hvor feltet netop er kørt ind på løbets allersidste kilometer - med Vingegaard i front. Kæmpe bedrift! Kæmpe stolthed!, skrev hun til en video på Instagram.

Ane Halsboe-Jørgensen var endog meget begejstret for at at se Jonas Vingegaard køre over målstregen.

Statsministerens hastetur til Paris har fået kritik på sociale medier. Blandt andre tidligere medlem af Dansk Folkeparti Søren Espersen er ude med riven.

- Jeg har vældig svært ved at forstå, hvorfor Mette Frederiksen absolut skulle haste til Paris for at stå på podiet efter Touren. Kronprinsen var der som Danmarks fornemme repræsentant og Københavns borgmester, som skulle sende depechen videre til Bilbao. Mette havde intet ærinde, skriver han på Twitter.

Modsat har flere pointeret, at statsministeren nok også havde fået kritik, hvis hun ikke var taget afsted.

- Jeg synes det var rigtig flot, at hun afbrød sin ferie for at være der. Flot anerkendelse af sejrens betydning, svarer de konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, ekspempelvis.

Selv Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen, der normalt ellers ikke skal bruge megen anledning til at kritisere statsministeren, deler den holdning.

- Jeg har ikke noget imod, at Mette Frederiksen passer sit job også midt i sommerferien og tager til Paris for at hylde Jonas Vingegaard som tour-vinder, skriver han på Twitter.