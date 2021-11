Mette F. i opråb: Bliv nu vaccineret!

Du kan se pressemødet live øverst i artiklen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kommer nu med en indtrængende bøn til de danskere, der stadig mangler at blive vaccineret mod corona.

Det sker på mandagens pressemøde om coronasituationen.

- Vi har brug for at få de sidste med nu, siger Mette Frederiksen og fortsætter den, med egne ord, kraftige opfordring:

- Få den vaccine. Gør det for jeres egen skyld, jeres børns, ægtefælles, forældres og bedsteforældres skyld. Og få den for at hjælpe de mest sårbare.

'Man lever farligt'

Næsten 88 procent af dem, der kan tage imod en coronavaccine i Danmark, har fået den, oplyser statsministeren på pressemødet.

Hun understreger, at der er en 'imponerende høj tilslutning sammenlignet med udlandet'. Men det er altså ikke nok, lyder det.

Bønnen til danskerne bliver bakket op af direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm i særdeles hårde vendinger.

- Det er ikke for at skræmme. Men man lever livet farligt, hvis man går igennem den her vinter som uvaccineret voksen, tordner direktøren.

- Delta er ikke for børn. Den er heller ikke for voksne.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Foto: Anthon Unger

På pressemødet oplyser Mette Frederiksen, at regeringen, for at bekæmpe smittestigningen, ønsker at genindføre coronapas.

Derudover skal corona igen kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.