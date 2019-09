Mette F. i spin-kovending: Vil overholde reglerne

Siden Mette Frederiksen udnævnte sin personlige ven Martin Rossen som superspindoktor i Statsministeriet med plads i de magtfulde udvalg for koordination og økonomi, har kritikken haglet ned.

Ja, en radiostation har sågar fået lavet en ballon af landets nye magtmand, hvilket fik S-folk til at brokke sig på sociale medier.

Nu meddeler Mette Frederiksen, at Martin Rossen i sin ansættelse skal overholde gængse regler for spindoktorer på Slotsholmen.

- Det får Rossen heller ikke, siger Mette Frederiksen i et interview med Ritzau. Læs det hele her.

Dermed henviser hun til, at Martin Rossen ikke får instruktionsbeføjelser over for embedsfolk. Det vil sige, at han formelt ikke må bestemme over ansatte i Statsministeriet.

Og den melding er ny. Faktisk en kovending.

Videre end det

For i juli afslørede Ekstra Bladet, hvordan en pressemeddelelse om Martin Rossens ansættelse på flere punkter ikke levede op til en betænkning, som udstikker reglerne for spindoktorere.

Dengang svarede Statsministeriet kækt, at det skam ikke var noget problem.

'Derfor går man med oprettelsen af et politisk sekretariat i Statsministeriet også lidt videre end det, som har været forudsat i betænkningen. Det er der ikke noget retligt til hinder for,' skrev Statsministeriet i en mail til Ekstra Bladet.

Mettes magtmand bryder reglerne

Men ambitionerne om at ændre reglerne så de passer til Martin Rossen og Mette Frederiksens forgodtbefindende er nu taget af bordet, må man forstå.

Mette Frederiksen forklarer i interviewet, at Martin Rossen kun skal lede et politiske sekretariat. Og at der oprettes en stilling som såkaldt udviklingschef. Denne chef kommer til at lede fem embedsmænd fra andre ministerier.

I det lille politiske sekretariat får Martin Rossen blot ansvaret for to spindoktorer ud over ham selv og én sekretær.

Mette Frederiksen afviser i interviewet at Martin Rossen reelt er landets vicestatsminister.

- Martin er ikke en vicestatsminister. Og havde jeg ønsket en vicestatsminister, så havde jeg udpeget sådan en. Så det er han ikke, siger hun.

Mettes stabschef stækket

Martin Rossen på Borgen. Foto: Jens Dresling

Ritzaus reporter spørger statsministeren ind til kovendingen:

- Men det var vel ambitionen, at Martin Rossen skulle have et antal medarbejdere under sig, som I skriver i den pressemeddelelse, I sendte ud 4. juli?

- Ikke hvad angår instruktionsbeføjelse, for der er lovgivningen fuldstændig klar.

- Men det var vel ambitionen? Det er i hvert fald det, der fremgår af pressemeddelelsen 4. juli?

- Det mener jeg ikke, at du har forudsætninger for at konkludere.

- Men der står, at der i det politiske sekretariat vil indgå et antal medarbejdere fra Centraladministrationen. Man må gå ud fra, at hvis det er Martin Rossen, der leder det sekretariat, så er det også ham, der leder de medarbejdere?

- Der siger jeg så, hvordan det bliver. Det er to forskellige led i Statsministeriet. Der er et politisk sekretariat, som ledes af Martin Rossen, og så er der en udviklingsafdeling, som har en almindelig leder nøjagtigt som i andre afdelinger af Statsministeriet.

- Men hvad er der sket, siden I sendte den pressemeddelelse ud?

- Ikke andet end at det her er en ny måde at arbejde på i Statsministeriet, og der skal vi have tingene på plads. Men det har ikke været vores beslutning på noget tidspunkt at ændre på reglerne i forhold til instruktionsbeføjelser. Det kan man i øvrigt heller ikke bare gøre.