Mette F. i spionkrig med Ellemann

En mærkværdig spionkrig udspillede sig tirsdag for rullende kameraer i Folketingssalen.

Jakob Ellemann-Jensen forsøgte at gå i kødet på Mette Frederiksen i den spektakulære lækagesag i Forsvarets Efterretningstjeneste og krævede et klar svar på, hvorfor Lars Findsen og Claus Hjort var sigtet.

Men statsministeren slog hurtigt kontra.

- Jeg er helt enig med statsministeren om ikke at kommentere indholdet af den her sag, men hvad med processen? Hvad vil statsministeren gøre for, at der kommer en afklaring på de her for Danmark dybt skadelige forhold, lød det fra Jakob Ellemann-Jensen.

Men statsministeren undrede sig over spørgsmål, da han ifølge hende allerede godt ved, hvad sagen indeholder.

- Nej, det er præcis ikke en sag, der egner sig til Folketingssalen. Slet ikke i betragtning af, at både spørger og svarer er bekendt med indholdet i sagen. Det er netop sådan, at Venstres formand er informeret om, hvad der er indholdet i den her sag.

- Nøjagtigt som det bør være i et demokrati. Og jeg vil egentlig kraftigt anbefale, at man ikke politiserer dansk forsvar og slet ikke FET, svarede Mette Frederiksen.

Dermed slog Mette Frederiksen altså fast, at hun har orienteret Jakob Ellemann-Jensen om den ellers tophemmelige lækagesag, som ingen i offentligheden ved hvad handler om.

Klapper i overfor pressen

Statsministeren mødte pressen efter udvekslingen i folketingssalen, men Mette Frederiksen ville ikke uddybe, hvad der ligger i 'indholdet af sagen'.

- Selvfølgelig er lederen af oppositionen orienteret om vigtige sager. Det blev jeg også selv, da jeg var leder af oppositionen, siger Mette Frederiksen.

Ekstra Bladet spurgte til, om det er sigtelsens ordlyd, der er videregivet til Jakob Ellemann, eller om det fængslingsgrundlaget. Men heller ikke det ville statsministeren oplyse.

- Jeg kommer ikke til at sige yderligere, fortæller Mette Frederiksen.

Fortsat hemmeligt

I sidste uge blev det besluttet af en dommer i Københavns Byret, at chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen fortsat skal sidde varetægtsfængslet. Her skal han sidde frem til 3. marts.

Lars Findsens forsvarsadvokat, Lars Kjeldsen, fortæller foran byretten i silende regn, at spionchefen er skuffet over afgørelsen.

- Han (Findsen, red.) er selvfølgelig chokeret over afgørelsen, og han er chokeret over, at der fortsat foretages et indgreb over for ham, siger forsvarsadvokaten.

De konkrete sigtelser mod Lars Findsen er fortsat uvisse for offentligheden. I begyndelsen af dagens retsmøde begrundede anklageren hemmelighedskræmmeriet med, at man vil røbe statshemmeligheder ved at offentliggøre sigtelsen.

Men i en pressemeddelelse udsendt af PET i forbindelse med anholdelsen af blandt andre Lars Findsen 8. december 2021, fremgik det, at de anholdte blandt andet er sigtet efter straffelovens paragraf 109, stk. 1.

Paragraffen omhandler videregivelse af fortrolige oplysninger og kan give op til 12 års fængsel.

Hjort sigtet

Også Claus Hjort Frederiksen er sigtet.

'Mandag den 20. december kom jeg kl. 11 hjem efter at have været til massage. Da jeg parkerede bilen og slukkede motoren sprang to mænd ud af bilen og præsenterede deres politiskilte og præsenterede mig for en sigtelse for overtrædelse af straffelovens paragraf 109.Det var et chok.

'Jeg har ikke tidligere i mit liv været sigtet for noget strafbart. Denne sigtelse handler om landsskadelig virksomhed med en strafferamme på op til 12 års fængsel. Jeg måtte derfor sørge for at få en forsvarer og tale med ham om min stilling. Jeg talte ikke med andre om det', skriver han.

Sagen rullede for alvor 14. januar, da tidligere forsvarsminister Claus Hjort (V) oplyste, at han var sigtet for at røbe eller videregive statshemmeligheder.

Claus Hjort har flere gange tidligere bekræftet et overvågningssamarbejde mellem Danmark og den amerikanske sikkerhedstjeneste, National Security Agency (NSA). Senest i programmet 'Lippert' på TV 2 News i december.

Om de er de udtalelser, der danner grund for sigtelsen, er dog fortsat uklart. Han opfordrer dog til, at alt bliver lagt frem.

'Jeg har i torsdags for første gang set det materiale som ligger til grund for sigtelsen.'

'Det bevogtes som statshemmeligheder, selvom det ikke er det. Jeg kan konstatere at det er avisartikler og debatter foregået i fuld offentlighed. Der er absolut intet med blå briller og skæg,' skriver Claus Hjort Frederiksen.

Det er altså nu slået fast, at Claus Hjort Frederiksen blev sigtet 20. december. Derfor tyder alt på, at Venstre-politikeren i mere end et år kunne slippe ustraffet afsted med åbent at tale om det tophemmelige samarbejde med USA.

Åbenmundede Hjort

For allerede i september 2020 røbede Venstre-politikeren hidtil hemmeligholdte detaljer om FE's kabelsamarbejde med amerikanske NSA.

Det skete i et interview 19. september med Jyllands-Posten, hvor han i kølvandet på Trine Bramsens håndtering af tilsynssagen mod FE langede ud efter forsvarsministeren og i samme ombæring bekræftede eksistensen af den aftale, som eller har været hemmelig i årevis.

- Jo, det gør jeg muligvis, men der er ligesom grænser for, hvor stort hykleriet kan være omkring det her, svarede Hjort Frederiksen på spørgsmålet om, hvorvidt han ikke er den første minister, der bekræfter kabelsamarbejdet.

Forinden havde han i Weekendavisen i kryptiske vendinger bekræftet det tophemmelige samarbejde med USA ved at sige, at han kendte til et 'ømtåleligt samarbejde, hvor danske statsborgere kan komme i klemme'.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Men til Jyllands-Posten gik han altså planken ud og bekræftede samarbejdet.

Udtalelserne fik tilsyneladende ingen konsekvenser for politikeren, for et år senere, 15. december 2021, gik den rutinerede Venstre-løve endnu længere og satte endnu flere ord på, hvad samarbejdet med den amerikanske efterretningstjeneste handler om.

Det skete i et interview i TV 2 News-programmet 'Lippert'.

- Nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, så må jeg i hvert fald risikere fængselsstraf, men jeg har været med til at orientere dem (Tilsynet med Efterretningstjenesterne, red.) om, at den der aftale (kabelsamarbejdet, red.) fandtes, sagde politikeren, der samtidig bekræftede, at aftalen blev indgået i 90'erne af Poul Nyrup Rasmussen og Bill Clinton.

