Mette F. i vild redningsaktion: Vil redde Jeppe Kofod

Statsministeren forsøger at berolige sine oprørte støttepartier med alternativ løsning for syriensbørn

Statsminister Mette Frederiksen forsøger ihærdigt at redde Jeppe Kofods ministerliv.

Derfor bearbejder hun sine tre støttepartier ved at at stille dem en løsning om de danske børn i lejrene i Syrien i udsigt. Det oplyser flere kilder til Ekstra Bladet.

Fra centralt hold understreges, at Mette Frederiksen står fast på, at forældrene til børnene ikke kommer hjem til Danmark.

Men hun forsøger at berolige de oprørte støttepartier Enhedslisten, SF og Radikale ved at præsentere dem for forskellige løsninger til at beskytte børnene.

En hjemtagelse af børnene er dog ikke nødvendigvis en sådan løsning. Det er dog stadig yderst usikkert, om støttepartierne køber en løsning, hvor børnene forbliver på fremmed jord.

Tavse socialister

Den nøjagtigt model for at tage dem hjem ligger således på nuværende tidspunkt ikke fast. Men flere kilder oplyser til Ekstra Bladet, at der arbejdes på en løsning.

Kilderne vurderer, at sagen ikke skal trækkes i langdrag. Så der gerne komme en afklaring inden for de kommende dage.

Det er dette arbejde, som foregår bag lukkede døre i Statsministeriet i disse timer.

Både Enhedslisten, SF og Radikale har siddet tilbords med statsministeren.

Hverken på vej ind eller ud vile Enhedslistens udsendinge, politisk ordfører Mai Villadsen og retsordfører Rosa Lund, dog udtale sig.

