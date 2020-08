Mette F. indkalder til pressemøde

Efter adskillige måneder uden de kendte pressemøder fra Statsministeriet om covid-19-situationen i Danmark har statsminister Mette Frederiksen nu indkaldt til pressemøde lørdag kl. 11.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Her fremgår blot, at der er tale om et pressemøde om covid-19.

Pressemøderne fra Statsministeriet er siden den massive nedlukning 11. marts blevet synonyme med større ændringer i myndighedernes tiltag ift. coronavirus. Men det fremgår altså ikke, om der er tale om nye restriktioner, eller om pressemødet i stedet handler om de genåbninger af visse dele af samfundet, som fase fire-genåbningen vil medføre.

Partierne er netop forsamlet fredag eftermiddag for at forhandle om fase fire-genåbningen.

Sidst, der var pressemøde i Statsministeriet, var 29. maj, hvor Mette Frederiksen og bl.a. Udenrigsministeriet kunne berette om en gradvis genåbning af grænserne efter mere end to en halv måneds lockdown.

