Mette F.: Ingen undersøgelse af 'meget alvorlig' sag

Statsminister Mette Frederiksen (S) ønsker ikke at forklare, hvorfor et muligt strafbart læk af oplysninger om den danske corona-indsats fra regeringens Sikkerhedsudvalg ikke bliver politianmeldt.

Det oplyser statsministeren i en række svar til Folketinget.

Tavsheden skyldes 'hensyn til fortrolighed', forklarer statsministeren.

Lækagen fra Sikkerhedsudvalgets fortrolige møde den 27. februar fandt vej til Jyllands-Postens spalter en måned senere.

De hemmelige kilder portrætterer regeringens topministre som særdeles årvågne i corona-epidemiens første fase.

Omvendt tager sundhedsmyndighederne sig langt mere tøvende og endog bedrevidende ud.

Ifølge lækagen pressede regeringens ministre på for mere handling, mere systematisk test og bedre kommunikation fra myndighederne.

Desuden citeres 'en politiker' for en joke om, at overlæger ser sig selv som guder.

Har sendt et brev

Statsministeren har fra start gjort det klart, at hun tager sagen 'meget alvorligt', men at lækagen 'ud fra en konkret vurdering' ikke bliver politianmeldt.

Heller ikke selvom lækagen ifølge statsministeren er mindst lige så alvorlig, som en lækage fra Finansministeriet om kommunal udligning tidligere i år, som rent faktisk blev politianmeldt.

Til gengæld understreger Mette Frederiksen, at hun 'meget kraftigt' har understreget for sine ministre, at der skal være fortrolighed om møder i regeringens interne møder. Der står dog ikke noget om, hvordan hun nærmere har indskærpet det.

Desuden har Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen også sendt et brev til de øvrige ministeriers departementschefer med samme budskab i kølvandet på sagen.

Ifølge de unavngivne kilder i Jyllands-Posten fremstod netop Mette Frederiksen og departementschef Bertelsen 'meget skeptiske over for, om sundhedsmyndighederne gik hårdt nok til værks' i forsøget på at stoppe corona-virussens spredning i Danmark.

Finansminister Nicolai Wammen spurgte desuden myndighederne, om man 'mere systematisk kunne teste alle', kunne kilderne berette. Og de fremhævede desuden, at 'politikerne navigerede efter snusfornuftige rationaler'.