Mette F. klapper i om omstridt møde med finans-boss

Hverken Folketinget eller offentligheden får noget at vide om, hvad regeringstoppen snakkede med ATP-chefen om på lukket møde

Statsminister Mette Frederiksen (S) giver i en stribe svar Enhedslistens Peder Hvelplund en lang næse, når det kommer til svar om, hvad der præcist skete på et møde 27. marts med regeringstoppen og ATP's administrerende direktør, Martin Præstegaard.

På det lukkede møde fremlagde han - og ATP's bestyrelsesformand Torben M. Andersen - deres tanker om fremtidens velfærd. Blandt andet en tvungen opsparing - muligvis under ATP -, der skal betale for borgeres ældrepleje.

Forslaget dukkede kort efter op som en politisk udmelding fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, og da Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, også erklærede sig åben for tanken, var fanden løs i laksegade.

Både i form af politisk modstand mod egenbetaling af kernevelfærd som ældrepleje. Men også kritik af, at ATP-bosser kan præsentere ideer, der vil gavne dem selv på lukkede møder, og at det så bliver politiske forslag.

Mettes ældre-bøvl: Pleje-planer sejler

Enhedslistens Peder Hvelplund har derfor spurgt statsministeren om, hvad baggrunden for mødet i regeringstoppen var, samt hvad dagsordenen var. Han har også spurgt til det kuriøse faktum, at ATP's topchef har sagt, at han deltog som privatperson.

Men det får Peder Hvelplund ikke meget ud af.

- Jeg ønsker af principielle årsager ikke at redegøre nærmere for indholdet af mødet, ligesom det gælder for andre møder i regeringsudvalg og lignende, svarer Mette Frederiksen.

Hun skriver dog, at der i brede termer var tale om 'en drøftelse af de langsigtede udfordringer for den universelle velfærdsmodel', samt at regeringen 'løbende holder møder med eksterne parter':

- Det ligger helt i forlængelse af regeringsgrundlaget, hvoraf det bl.a. fremgår, at vi har brug for mere nysgerrighed, flere ideer og nye vinkler.

Banket på plads

Forslaget om, at borgere skal tvinges til at spare op til egen velfærd, udløste en voldsomt tumult sommeren over i regeringen og ikke mindst i Socialdemokratiet, der til sidst bakkede helt på det.

Selv Christian Rabjerg Madsen måtte trække i land med en kommentar om, at han ærgrede sig over, at folk diskuterede hans løsningsforslag og ikke det problem, der addresseres.

I et af sine svar til Peder Hvelplund skriver Mette Frederiksen (S) da også:

- Samtidig vil jeg gerne slå fast, at regeringen vil indfri sit regeringsgrundlag – og et forslag om, at folk skal spare op til deres ældrepleje, er ikke en del af regeringsgrundlaget.